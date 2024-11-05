陳啟昱失聯遭通緝 卓榮泰：應勇於面對社會

前台鹽綠能董事長陳啟昱涉光電弊案失聯，南檢4日發布通緝。行政院長卓榮泰今天表示，對於台鹽綠能的問題，感到非常痛心，他覺得當事人應該勇於面對社會。政府對於綠能的犯罪，要全力遏止，有不法就要糾舉出來。

台南地檢署偵辦光電弊案，前台鹽綠能公司董事長陳啟昱未出席台南地方法院1日重開羈押庭，經司法警察執行拘提多日仍無所獲，南檢4日依法發布通緝。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。

國民黨立委徐欣瑩在質詢時指出，國營企業近期屢屢發生弊案，包括中油煉製事業部採購弊案、台電大林電廠採購弊案、台鹽綠能弊案等，不勝枚舉，民進黨執政就讓人民感覺跟貪腐劃上等號，賴政府上任後，是否有想要扭轉這樣的形象。

卓榮泰表示，對於台鹽綠能的問題，感到非常痛心，他覺得當事人應該勇於面對社會。有關綠能犯罪的問題，政府也多次提出要求能夠多方合作。

卓榮泰指出，對於綠能的犯罪，要全力遏止，有不法就要糾舉出來。行政團隊開過很多會，也做過實際的計畫，希望從檢警調單位能夠下去執行，經濟部能源署及台電要貫徹整個制度面，讓其正常化。