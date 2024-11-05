台泥綠能：與台鹽綠能因合約糾紛仲裁 未涉及不法

台泥嘉謙綠能今天在嘉義布袋舉辦「漁電共生健康共享」活動，針對台鹽綠能弊案，台泥綠能董事長呂克甫說，雙方只是合作關係，但因工程違約扣款進入仲裁，台泥未涉及不法。

台泥綠能與台鹽綠能2020年底於嘉義縣打造全台第一座大型「漁電共生」案場，因目前檢調調查台鹽綠能弊案倍受矚目。

台泥綠能公司董事長呂克甫今天接受媒體聯訪表示，台鹽綠能是國營企業的子公司，且對地方較熟，所以當時就委託台鹽綠能進行光電場的基礎建設，在2022年大致完成，但台鹽綠能延誤工程，依合約台泥綠能扣留部分款項，此事雙方已進入仲裁。

呂克甫說，台鹽綠能就是台泥綠能的承包商，嘉義再來的幾個光電案場，就沒有委託給台鹽綠能處理。

呂克甫指出，為了讓漁電共生可長長久久，台泥成立專責漁管團隊，在漁民遇到困難時，可以互相學習，讓漁獲長得更快，養出無毒健康水產，今天舉辦「漁電共生健康共享」活動，就是使用漁電共生養殖的魚蝦做為食材，參加活動的當地漁民，還驚訝蝦子養得很好。

台泥嘉謙綠能表示，義竹布袋交界的漁電共生一期案場A-F六區已於2022年11月全數併網發電，年發電量達5400萬度，可滿足約1.6萬戶家庭1年的用電需求，每年減少約2.7萬噸溫室氣體排放，是嘉義第一個併網發電的漁電共生案場。位於義竹二期案場部分已施工。