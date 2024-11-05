搜30多處無所獲 南檢通緝陳啟昱

台南地檢署偵辦台鹽綠能公司光電弊案，台鹽公司前董事長陳啟昱四天前無故未到聲押庭，南檢昨發布通緝。近日檢、警、調人員搜尋陳啟昱旗山老家等卅多個處所都無所獲，有知情人士指陳仍藏在國內，針對有無出境，檢方表示目前無法證實。

台南地檢署發布的陳啟昱通緝照片，媒體人黃揚明比對發現疑似陳擔任民進黨中執委期間，到民進黨中央黨部開會被媒體拍到的照片，網友打趣稱：「暗示這是黨的人嗎？」南檢說明，選用張陳啟昱三分之二全身的近照，方便指認辨識，這也是陳最近被拍的照片。台南地檢署呼籲陳啟昱盡速自行到案，也請民眾協助提供陳的去向相關情資。

民眾黨立法院黨團昨舉行「綠營權貴啃食國家資源，台鹽綠能淪為貪腐禁臠」記者會，黨團總召黃國昌表示，在發展綠能的過程當中，發生種種荒腔走板的行徑，民進黨用發展綠能當作藉口，放任綠色權貴啃食國家資源。他質疑，台鹽綠能從成立到現在，派任的董事長與總經理，不是貪腐就是酬庸，無人具有綠能專業，顯見在民進黨政府主政下，國營事業成為最大的貪腐溫床。

國民黨立委謝龍介指出，綠能弊案牽涉範圍極廣，已是上兆元的事件，包括制定規則的人可能都有問題，已經不是地方層級就可以辦到的事情。他認為，陳啟昱在當中只是一個小咖，這是從上到下的集團式犯罪，相信檢方在做筆錄的過程，也都已經有一些方向了，這個綠營「大咖」搞不好都已經逃出境外了；不過，綠能弊案牽涉範圍甚廣，現在就看檢調想要辦到什麼程度。