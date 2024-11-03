農舍門深鎖 鄰居：很久沒看見陳啟昱了

涉台鹽綠能公司光電弊案的台鹽前董事長陳啟昱行蹤不明，警方兩度到他位於高雄旗山的農舍拘提都撲空，記者昨天直擊農舍大門深鎖、無人，附近農民指很久沒看到陳了。

檢方抗告成功，台南地方法院前天開庭，陳啟昱未到庭，律師也聯絡不到人，院檢都發出拘票，台南、高雄警方兩度到陳啟昱可能藏身的旗山區農舍等三個處所拘人都撲空。

記者昨到該農舍，只見大門深鎖，不少媒體記者在外守候，外圍鐵籬用黑色布幕籠罩，內有兩隻小狗溜達，農舍後方曬衣架有一些衣服未收，信箱還有行政文書通知單。

附近農民說，兩年前陳啟昱在農地設貨櫃屋，曾看到有人進進出出，陳啟昱不會和鄰居打招呼，看來很低調，之前曾看到陳在附近運動，但已很久沒看到陳了；一名農婦告訴記者，陳已經沒在這裡了，還笑稱不然要待在這裡被抓？「卡戇嘛咩走（台語，再傻也要跑）」。

學運起家的陳啟昱廿九歲當選高雄縣議員後踏入政壇，一路連任立委，並獲高雄前市長陳菊拔擢為副市長，在民進黨內政途看好，後來轉入國營事業，任台鹽董事長及子公司台鹽綠能董事長，近期卻爆出結合廠商，涉嫌掏空及詐財情事。

政壇人士表示，陳啟昱昔在民進黨內「輩分」高，又在黨內流派遊走，轉入國營事業後少碰政情，政界分量不若以往，與大家漸行漸遠，涉入弊案令人意外；一名民代指出，陳未被羈押，一周時間離境逃逸綽綽有餘。

林園區環保人士說，陳啟昱任立委時與議員結盟，由地方到中央成一條鞭勢力，曾向在地石化產業「伸手」，中油新三輕興建時，這股勢力即曾不當得利，結果參與其中的議員後來因豪賭欠債，住家被法拍，陳啟昱現在也「出包」，涉台綠弊案不足為奇。