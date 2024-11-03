藍白批檢未防逃 放水菊系大將

台南地院前天召開台鹽綠能光電弊案羈押庭，涉案的前董事長陳啟昱未到庭。國民黨立委質疑，檢方沒無防逃機制，是不是刻意護航，有意讓台鹽綠能弊案成為懸案。民眾黨也說，台南地檢署和台南地方法院是否在唱雙簧，故意打草驚蛇，放水民進黨自家的菊系大將？

民眾黨立委黃國昌昨表示，不可能逃的民眾黨主席柯文哲遭延長羈押；真正落跑的是民進黨自家權貴陳啟昱，賴清德政府已將司法的政治工具化，玩得爐火純青。

國民黨立委謝龍介昨表示，陳啟昱「坐桶子」（偷渡）跑了，他喊話陳回來接受司法公平審判，「對你生命財產安全才是最大保障，你跑恐被滅口也說不一定」。

謝龍介十月廿三日質詢法務部長鄭銘謙時表示「基於偵查不公開，我不能說他名字。這位嫌疑犯，過去曾是執政黨高層，目前牽扯到許多重案，我接到情報，聽說他要走了。」請有關單位超前部署，很遺憾最壞結果還是發生了，而本案還有其他重要被告，同樣位居高位，檢調不要讓嫌犯再跑走。