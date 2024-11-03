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檢警調海巡大動員 數百人追緝陳啟昱

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導
台鹽前董事長陳啟昱行蹤成謎。 圖／聯合報資料照片
台鹽前董事長陳啟昱行蹤成謎。 圖／聯合報資料照片

台南地院前天更裁台鹽綠能弊案聲押案，五名被告僅台鹽前董事長陳啟昱無故未到，院檢均發出拘票追緝。檢方指出，陳啟昱尚在國內，檢警調及海巡署動員數百名人力投入追緝，透過情資交換及使用追蹤定位等科技手段，希望盡速追緝到案。一旦拘提不到，最快可能明天發布通緝。

檢方指出，上月廿四日對陳啟昱等五人聲押禁見，全遭台南地院駁回時，即對陳啟昱等五人實施境管，限制出海出境，但沒想到陳啟昱還是落跑。據查知，陳啟昱尚在國內。

檢方表示，為全面追緝陳啟昱，檢察官已依法核發拘票，並通報台南、高雄市警察局、海巡署、調查局等單位協助全力追緝，檢警調及海巡署已動員數百名人力投入追緝行動，透過情資交換及各單位使用追蹤定位等科技偵查，盼在最短時間追緝陳啟昱到案。

此外，透過家人及律師動之以情，期能勸說陳啟昱出面。但家人及律師均表示，他們也聯絡不上陳啟昱。檢方表示，任何可用方式都會用上。

台鹽綠能聲押案到案四人前晚更裁，台南地院認為，台綠前總經理蘇坤煌、鴻暉國際負責人蘇俊仁，對鴻暉公司設立登記驗資不實犯行，犯罪嫌疑重大，且對鴻暉公司設立登記資金來源，二人前後所述均有不一、供述大相逕庭，同案被告陳啟昱又未到案釐清案情，相關資金來源、共犯涉案情節仍待調查，認二人有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，裁押禁見。

至於台綠前副總經理郭政瑋及晁暘開發負責人戴妤倩二人，因罪證不足請回。

陳啟昱遭聲押落跑，引發議論。台南地院聲明指，前因檢方舉證不足以認定陳涉犯證券交易法等罪嫌重大，因而裁定釋放。後經檢方抗告，台南高分院十月廿八日發回後，地院即迅速分案，承辦法官也立即訂十月卅一日重新召開羈押訊問庭，並無任何延宕，後因颱風因素改期。

台南地院表示，颱風為不可抗力的天然災害，若未改期，被告以颱風假正當理由告假未到，非但可能造成該次庭期空轉，須另行傳喚而導致本案拖延，地院也無從對有正當理由未到被告逕行拘提。

地院雖有值班人員，然羈押訊問屬案件承辦股審判核心，基於法定法官、直接審理等原則，值班法官無從也無權代為訊問並為羈押准駁，否則也會受有違法指摘。

台鹽前董事長陳啟昱行蹤成謎，他位於高雄旗山的農舍周圍用黑色帷幕圍起。記者石秀華／攝影
台鹽前董事長陳啟昱行蹤成謎，他位於高雄旗山的農舍周圍用黑色帷幕圍起。記者石秀華／攝影

台南 台鹽綠能 弊案 海巡署 陳啟昱

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