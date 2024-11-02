尚未被拘提到案！動員追緝台鹽綠能弊案陳啟昱 南檢：查證各項情資

台鹽綠能前董事長陳啟昱昨天未現身台南地院羈押庭，台南及高雄檢警調、海巡動員數百人全力追緝，截至今晚7時，陳啟昱尚未被拘提到案，南檢也表示，正查證各項情資。

台南地方法院昨晚已行文橋頭地檢署代為拘提陳啟昱，南檢也說，目前情資顯示陳啟昱在國內，但也有人說已出境，當下無法研判何者正確，專案小組將查證任何情資，以利拘提到案。

台南地院今晚發布聲明指出，全案仍在偵查中，檢察官若認為陳啟昱犯罪嫌疑重大，在掌有警調、海巡等偵查資源可資運用下，如握有相關逃亡情資而認有必要，得依法向地院聲請監控許可書，避免陳啟昱未到庭。

台南地院表示，地院定位是中立角色，將依檢察官聲請分案審理，但地院未接獲相關聲請，無法代檢察官決定是否實施科技監控。

南檢偵辦光電弊案，10月23日聲押禁見陳啟昱、台鹽綠能前總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人，台南地方法院24日裁定駁回，南檢不服提起抗告，台灣高等法院台南分院撤銷原裁定，發回地院更裁。

台南地院昨天上午11時召開陳啟昱等5人羈押庭，歷經約7小時訊問，陳啟昱始終未現身，地院行文橋頭地檢署代為拘提。

另4名被告，地院昨晚10時許裁定，蘇坤煌、鴻暉國際公司蘇姓負責人羈押禁見，台鹽綠能郭姓前副總經理、晁暘開發公司戴姓負責人請回。南檢將研議對郭、戴請回提起抗告。