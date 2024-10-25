快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

台鹽綠能弊案 陳啟昱等5人聲押遭駁 南檢將抗告

聯合報／ 記者邵心杰林縉明王千豪／台南報導
陳啟昱等人獲釋後步出法院。記者邵心杰／攝影
陳啟昱等人獲釋後步出法院。記者邵心杰／攝影

檢調偵辦台鹽綠能弊案，台鹽前董事長陳啟昱、台綠前總經理蘇坤煌被控與包商共謀詐財，陳啟昱等五人涉證交法特別背信等罪嫌且有串滅證之虞遭聲押禁見，台南地院昨以罪證不足等理由駁回，南檢認該裁定認事用法均有違誤，將提起抗告。

檢方聲押禁見名單，包括陳啟昱、蘇坤煌、台綠前副總經理郭政瑋，及合作廠商鴻暉國際科技公司負責人蘇俊仁、晁暘開發公司負責人戴妤倩共五人。台南地院召開羈押庭漏夜訊問後，駁回陳等五人聲押案，五人獲釋後陸續步出法院，不發一言坐車離開。

台南地院表示，檢方未具體指出陳啟昱等人不合哪些營業常規，致公司遭重大損害，陳等五人涉犯證交法不合營業常規不利益罪、特別背信罪部分，罪嫌不足。台南地檢署則指，聲押書內卷證資料載明犯罪事實內容，陳啟昱等人若未羈押禁見，恐有串滅證之虞。

律師侯信逸說，蘇坤煌、蘇俊仁涉案部分，法官認已完備，不羈押不代表沒罪。陳等五人被控違反證交法，法官與檢察官認定罪名不同，法官甚至認為適用法條不對，且未具體說明營業常規不符而駁回。

國民黨立委謝龍介表示，台鹽綠能背後水很深，希望檢調證據到哪裡就辦到哪裡，不要厚此薄彼。民眾黨前立委陳琬惠認為，台南地檢署偵查方向不對，四家民股公司背後一片綠油油，難道檢方查不到嗎？

台南 台鹽綠能 聲押 謝龍介 陳啟昱 陳琬惠

延伸閱讀

【重磅快評】南檢被地院打槍 鄭銘謙緩頰不臉紅？

陳啟昱聲押遭駁回 謝龍介：背後水很深、盼檢調清乾淨

台鹽前董座陳啟昱聲押駁回…陳琬惠：四民股綠油油 南檢查不到？

台鹽前董座陳啟昱等5人聲押案均遭駁回 南檢決提抗告

相關新聞

台鹽綠能弊案 陳啟昱等5人聲押遭駁 南檢將抗告

檢調偵辦台鹽綠能弊案，台鹽前董事長陳啟昱、台綠前總經理蘇坤煌被控與包商共謀詐財，陳啟昱等五人涉證交法特別背信等罪嫌且有串...

【重磅快評】南檢被地院打槍 鄭銘謙緩頰不臉紅？

南檢偵辦台鹽綠能弊案，聲押台鹽前董事長陳啟昱等5人，地院認為使公務員登載不實部分偵查完備，但聲請書所載犯罪事實均是台鹽綠...

陳啟昱聲押遭駁回 謝龍介：背後水很深、盼檢調清乾淨

南檢偵辦光電弊案，昨天聲押台鹽綠能前董事長陳啟昱等5人，台南地院今晨駁回，陳等5人當庭釋放。國民黨立委謝龍介表示，台鹽綠...

台鹽前董座陳啟昱聲押駁回…陳琬惠：四民股綠油油 南檢查不到？

檢調偵辦台鹽綠能弊案，昨天聲押台鹽前董事長陳啟昱等5人，台南地院認為罪證不足，今天清晨均駁回。當初披露此案的民眾黨前立委...

台鹽綠能案「拖1年半」太慢查？鄭銘謙：偵查快慢與否視蒐證結果

外界質疑台鹽綠能弊案，檢調拖1年半才查。法務部長鄭銘謙今天受訪表示，檢察官有其偵查腳步，快慢與否要看蒐集證據的結果來做決...

台鹽前董座陳啟昱等5人聲押案均遭駁回 南檢決提抗告

檢調偵辦台鹽綠能弊案，台鹽前董事長陳啟昱、台綠前總經理蘇坤煌被控與包商涉共謀詐財，檢方認陳啟昱等5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。