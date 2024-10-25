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台鹽綠能弊案 陳啟昱等5人聲押遭駁 南檢將抗告
檢調偵辦台鹽綠能弊案，台鹽前董事長陳啟昱、台綠前總經理蘇坤煌被控與包商共謀詐財，陳啟昱等五人涉證交法特別背信等罪嫌且有串滅證之虞遭聲押禁見，台南地院昨以罪證不足等理由駁回，南檢認該裁定認事用法均有違誤，將提起抗告。
檢方聲押禁見名單，包括陳啟昱、蘇坤煌、台綠前副總經理郭政瑋，及合作廠商鴻暉國際科技公司負責人蘇俊仁、晁暘開發公司負責人戴妤倩共五人。台南地院召開羈押庭漏夜訊問後，駁回陳等五人聲押案，五人獲釋後陸續步出法院，不發一言坐車離開。
台南地院表示，檢方未具體指出陳啟昱等人不合哪些營業常規，致公司遭重大損害，陳等五人涉犯證交法不合營業常規不利益罪、特別背信罪部分，罪嫌不足。台南地檢署則指，聲押書內卷證資料載明犯罪事實內容，陳啟昱等人若未羈押禁見，恐有串滅證之虞。
律師侯信逸說，蘇坤煌、蘇俊仁涉案部分，法官認已完備，不羈押不代表沒罪。陳等五人被控違反證交法，法官與檢察官認定罪名不同，法官甚至認為適用法條不對，且未具體說明營業常規不符而駁回。
國民黨立委謝龍介表示，台鹽綠能背後水很深，希望檢調證據到哪裡就辦到哪裡，不要厚此薄彼。民眾黨前立委陳琬惠認為，台南地檢署偵查方向不對，四家民股公司背後一片綠油油，難道檢方查不到嗎？
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