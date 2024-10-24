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台鹽綠能案「拖1年半」太慢查？鄭銘謙：偵查快慢與否視蒐證結果

中央社／ 台北24日電
法務部長鄭銘謙。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
法務部長鄭銘謙。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

外界質疑台鹽綠能弊案，檢調拖1年半才查。法務部長鄭銘謙今天受訪表示，檢察官有其偵查腳步，快慢與否要看蒐集證據的結果來做決定。

台灣民眾黨立委黃國昌23日透過臉書提及，自從他揭露台鹽綠能弊案迄今，已經超過1年半，檢調22日終於發動搜索。

立法院司法及法制委員會今天審查台灣民眾黨立法院黨團擬具刑事訴訟法部分條文修正草案等案，鄭銘謙等人列席說明，並備質詢。

鄭銘謙會前接受媒體聯訪，針對外界質疑台鹽綠能弊案拖了1年半，檢調才發動搜索等議題，作相關說明。

鄭銘謙表示，檢察官的偵辦包括蒐證、調查，事前的蒐證檢察官有其偵查腳步，快慢與否要看蒐集證據的結果來做決定。

媒體追問，外界質疑有很多綠營大咖可能潛逃。鄭銘謙表示，如果有涉及犯罪，檢察官會依據刑事訴訟法第228條規定，當有人告訴、告發甚至自首，或是掌握其他跡證、犯罪嫌疑，檢方就會立案偵辦。

至於在京華城案，媒體詢問台灣民眾黨主席柯文哲USB資料等相關議題，鄭銘謙指出，他不清楚，因為這屬於偵查內容，都尊重檢察官偵辦，不會去過問、干涉與指導，「我們也會全力落實推動偵查不公開」。

媒體追問，前北市長柯文哲秘書許芷瑜疑似於檢廉針對京華城案發動偵查前2度出境，至今未歸，目前有無掌握其行蹤、是否發布通緝。鄭銘謙表示，檢察官會詳細調查與掌握，尊重檢方的偵辦，也會按照偵查步驟作相關處理。

台灣民眾黨 台鹽綠能 弊案 檢察官 鄭銘謙

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