台鹽綠能弊案 前董座陳啟昱等5人聲押

檢調偵辦台鹽子公司台鹽綠能弊案，查出台鹽前董事長陳啟昱、台綠前總經理蘇坤煌涉透過訂不平等合約條款，支付違約金給自己人任職的廠商等方式詐財，「左手換右手」將公司錢搬出，昨天訊後對陳啟昱等五人聲押禁見。

檢調前天大動作搜索並帶回十九名被告、十五名證人到案，直至昨晨近五時偵訊才告一段落，訊後認定陳啟昱、蘇坤煌、台綠前副總經理郭政瑋，以及合作廠商鴻暉國際科技公司負責人蘇俊仁、晁暘開發公司負責人戴妤倩，皆涉證券交易法特別背信、使公務員登載不實等罪嫌犯嫌重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞。

台南地院昨漏夜開羈押庭，直到深夜十一時截稿尚未裁定；其餘被告有六人以卅萬至十萬元不等交保，另十三人都訊問後請回。

台鹽綠能弊案，檢調查出台綠前董事長陳啟昱（圖）、前總經理蘇坤煌涉訂不平等合約，支付違約金給自己人任職的廠商等方式，「左手換右手」將錢搬出詐財。本報資料照片 台鹽綠能去年迄今累計虧損逾兩億元，檢調懷疑，陳啟昱任職董事長期間，將鴻暉國際、承暘光電等納入公司民股，加上合作廠商晁暘開發等，分別負責找地、整地、案場施工。陳的兒子也任職鴻暉，表面上以台鹽綠能公司配合政策協助種電，實則共謀詐財，統包部分光電案場卻無意認真施工，不只浮報工程款，還透過進度未達標、工程延宕等違約情事，藉此給付賠償金給下包廠商。

檢調查出，陳啟昱曾授意蘇坤煌以高價收購南部多處土地，交給下游特定廠商開發光電，陳辭職後台綠新團隊接手，發現該案場無台電饋線，欲解約還要開發商同意，才發現陳啟昱團隊簽署「不平等合約」，導致台綠可能面臨重大虧損。

由於陳啟昱與廠商的手法、金流複雜，專案小組前天搜索時，部分原始帳證消失，無法與已查扣帳證比對，加上陳啟昱等人供詞不一，都有待突破。

台綠統包嘉縣義竹鄉光電案場的合作廠商之一、承暘光電蔡姓家族的關係企業宸峰工程行，檢調發現宸峰負責人蔡清旭近年來分批每筆匯款百萬元、累計千萬元金額給陳啟昱，不排除是回扣；檢方偵訊時，也有業者承認會給予陳啟昱回扣，檢察官以此說詞質疑蔡清旭，蔡堅稱千萬元金流是「其他用途」，否認不法。

蔡清旭與民進黨前中執委郭再欽是事業夥伴，上周檢調搜索郭再欽與宸峰工程行涉超貸案，蔡當時訊後就羈押禁見，檢察官為台綠案再從看守所借提蔡清旭；蔡的說詞和其他被告有出入、無法合理解釋千萬元金流緣由，嫌疑重大，不過訊後直接還押，檢方暫不必再次聲押或做其他強制處分。