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台鹽綠能弊案 前董座陳啟昱等5人聲押

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導
台南光電業屢傳弊案，台鹽綠能是國營事業，也捲入盤根錯節的光電利益之中。圖／業者提供
台南光電業屢傳弊案，台鹽綠能是國營事業，也捲入盤根錯節的光電利益之中。圖／業者提供

檢調偵辦台鹽子公司台鹽綠能弊案，查出台鹽前董事長陳啟昱台綠前總經理蘇坤煌涉透過訂不平等合約條款，支付違約金給自己人任職的廠商等方式詐財，「左手換右手」將公司錢搬出，昨天訊後對陳啟昱等五人聲押禁見。

檢調前天大動作搜索並帶回十九名被告、十五名證人到案，直至昨晨近五時偵訊才告一段落，訊後認定陳啟昱、蘇坤煌、台綠前副總經理郭政瑋，以及合作廠商鴻暉國際科技公司負責人蘇俊仁、晁暘開發公司負責人戴妤倩，皆涉證券交易法特別背信、使公務員登載不實等罪嫌犯嫌重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞。

台南地院昨漏夜開羈押庭，直到深夜十一時截稿尚未裁定；其餘被告有六人以卅萬至十萬元不等交保，另十三人都訊問後請回。

台鹽綠能弊案，檢調查出台綠前董事長陳啟昱（圖）、前總經理蘇坤煌涉訂不平等合約，支付違約金給自己人任職的廠商等方式，「左手換右手」將錢搬出詐財。本報資料照片
台鹽綠能弊案，檢調查出台綠前董事長陳啟昱（圖）、前總經理蘇坤煌涉訂不平等合約，支付違約金給自己人任職的廠商等方式，「左手換右手」將錢搬出詐財。本報資料照片
台鹽綠能去年迄今累計虧損逾兩億元，檢調懷疑，陳啟昱任職董事長期間，將鴻暉國際、承暘光電等納入公司民股，加上合作廠商晁暘開發等，分別負責找地、整地、案場施工。陳的兒子也任職鴻暉，表面上以台鹽綠能公司配合政策協助種電，實則共謀詐財，統包部分光電案場卻無意認真施工，不只浮報工程款，還透過進度未達標、工程延宕等違約情事，藉此給付賠償金給下包廠商。

檢調查出，陳啟昱曾授意蘇坤煌以高價收購南部多處土地，交給下游特定廠商開發光電，陳辭職後台綠新團隊接手，發現該案場無台電饋線，欲解約還要開發商同意，才發現陳啟昱團隊簽署「不平等合約」，導致台綠可能面臨重大虧損。

由於陳啟昱與廠商的手法、金流複雜，專案小組前天搜索時，部分原始帳證消失，無法與已查扣帳證比對，加上陳啟昱等人供詞不一，都有待突破。

台綠統包嘉縣義竹鄉光電案場的合作廠商之一、承暘光電蔡姓家族的關係企業宸峰工程行，檢調發現宸峰負責人蔡清旭近年來分批每筆匯款百萬元、累計千萬元金額給陳啟昱，不排除是回扣；檢方偵訊時，也有業者承認會給予陳啟昱回扣，檢察官以此說詞質疑蔡清旭，蔡堅稱千萬元金流是「其他用途」，否認不法。

蔡清旭與民進黨前中執委郭再欽是事業夥伴，上周檢調搜索郭再欽與宸峰工程行涉超貸案，蔡當時訊後就羈押禁見，檢察官為台綠案再從看守所借提蔡清旭；蔡的說詞和其他被告有出入、無法合理解釋千萬元金流緣由，嫌疑重大，不過訊後直接還押，檢方暫不必再次聲押或做其他強制處分。

台綠 回扣 弊案 種電 郭再欽 陳啟昱

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