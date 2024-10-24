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查台綠拖太久？黃國昌槓法務部

聯合報／ 記者林銘翰鄭媁陳儷方／台北報導
黃國昌表示，查弊案別只虛晃一招，自從他揭露台鹽綠能弊案迄今，時間已經超過一年半。記者林俊良／攝影
黃國昌表示，查弊案別只虛晃一招，自從他揭露台鹽綠能弊案迄今，時間已經超過一年半。記者林俊良／攝影

台南地檢署偵辦光電弊案，前天搜索台鹽綠能公司等卅二處所，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天表示，檢調終於發動搜索，聲押台鹽綠能前董事長陳啟昱等人；但他批評，法務部長鄭銘謙不負責任、挑戰社會智商的發言，正是這些權貴肆無忌憚、啃食國家的關鍵。

黃國昌昨在臉書發文表示，徹查弊案別只虛晃一招，自從他揭露台鹽綠能弊案迄今，時間已經超過一年半，檢調終於發動搜索，訊後依違反特別背信罪等罪，聲押民進黨籍台鹽前董事長陳啟昱、台鹽綠能前總經理蘇坤煌等五人。

為何拖了那麼久才有所行動？黃國昌指出，鄭銘謙昨天接受媒體訪問，以「檢察官會依照事實、證據的蒐集當時機成熟，就會執行搜索、傳訊犯罪嫌疑人」否認案件偵辦延宕，這種不負責任、挑戰社會智商的發言，正是陳啟昱這些綠營權貴，能夠肆無忌憚啃食國家的關鍵。

黃國昌說，接下來請大家拭目以待，檢調到底是徹查，還是再度虛晃一招的鋸箭式調查，除了調查陳啟昱透過「左手搬給右手」的手法掏空台鹽綠能，更應徹查其所攫取的不法利益流向何處，到了哪些綠營政要的口袋，千萬別遇到自家人就採取鋸箭式的調查，否則只是再次印證賴清德總統口中所說的肅貪，不過是用拿來清算政敵的工具。

經濟部長郭智輝則表示，依法行政，如果真有不法是絕不寬恕；經濟部次長連錦漳則說，經濟部一一二年就發現問題，主動調查後移送檢調，證據到哪裡就辦到哪裡。

台鹽綠能 弊案 賴清德 郭智輝 鄭銘謙 陳啟昱 黃國昌

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