新聞眼／不同綠電弊案 類似身影一再出現

民進黨政府淨零碳排目標高度依賴綠能往前邁進，但一再爆出黨內人士或官員捲入光電弊案，不同案件甚至有相同面孔；台鹽前董事長陳啟昱傳出的不法行徑近年甚囂塵上，卸任逾三年才遭法辦，究竟是黨內的派系內鬥使然，還是陳個人爭議是非多，成了賴清德總統開鍘示警對象？

台南太陽光電推動成果領先各縣市，但二○二二年爆發學甲八八槍案，背後疑牽扯光電利益分配問題，同年底南市經發局長陳凱凌就遭調查收賄，之後案情開枝散葉，查出曾任民進黨中執委、時任南市府顧問的郭再欽，二○二一年二月安排具行政院顧問身分的力暘集團總裁古盛煇，拜會市長黃偉哲、陳凱凌，陳後續涉協助力暘違法以「小二甲」方式讓用地符合做光電。

上周檢方再度發動調查，郭再欽還涉與光電工程業者，以不實土地買賣資料向銀行超貸，且該案郭再欽合作的光電廠商蔡清旭，也是這次台鹽綠能公司弊案的要角之一，蔡承包台綠義竹漁電共生案場，疑匯千萬元回扣給陳啟昱；不同案件，卻有許多類似身影一再出現，凸顯南台灣綠電利益盤根錯節。

立委謝龍介前晚開直播指出賴清德總統上任後，查的光電案都是英系把持，辦案似乎比較有針對性。進一步檢視，郭再欽屬英系，陳凱凌出身高雄，也在桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅團隊任官，確實都與英系多有交涉；陳啟昱同樣出身高雄，政治生涯在黨內與菊系、英系等有密切關聯，和高雄「正義連線」、海派有交情，他在蔡英文上任總統後出任台鹽董事長，也是距今最近的一個職銜。

郭再欽、陳凱凌等人於賴清德上任前，就被搜索、約談，陳啟昱則是去年起遭民眾黨立委不斷指控擔任台鹽董座疑涉弊，檢調遲至陳辭任台鹽董座超過三年，才大舉搜索，時機點難免引發諸多聯想。

這些光電弊案曝露了綠營派系與交好的業者，想盡辦法介入光電場，從申設、建造到營運過程撈到好處，讓光電蒙上黑金陰影。賴清德上任以來，首度有「中央高官」層級中箭，是否能從源頭遏止光電亂象，就看檢調案子能辦到什麼程度。