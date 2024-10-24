快訊

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／不同綠電弊案 類似身影一再出現

聯合報／ 本報記者林伯驊
季青漫畫
季青漫畫

民進黨政府淨零碳排目標高度依賴綠能往前邁進，但一再爆出黨內人士或官員捲入光電弊案，不同案件甚至有相同面孔；台鹽前董事長陳啟昱傳出的不法行徑近年甚囂塵上，卸任逾三年才遭法辦，究竟是黨內的派系內鬥使然，還是陳個人爭議是非多，成了賴清德總統開鍘示警對象？

台南太陽光電推動成果領先各縣市，但二○二二年爆發學甲八八槍案，背後疑牽扯光電利益分配問題，同年底南市經發局長陳凱凌就遭調查收賄，之後案情開枝散葉，查出曾任民進黨中執委、時任南市府顧問的郭再欽，二○二一年二月安排具行政院顧問身分的力暘集團總裁古盛煇，拜會市長黃偉哲、陳凱凌，陳後續涉協助力暘違法以「小二甲」方式讓用地符合做光電。

上周檢方再度發動調查，郭再欽還涉與光電工程業者，以不實土地買賣資料向銀行超貸，且該案郭再欽合作的光電廠商蔡清旭，也是這次台鹽綠能公司弊案的要角之一，蔡承包台綠義竹漁電共生案場，疑匯千萬元回扣給陳啟昱；不同案件，卻有許多類似身影一再出現，凸顯南台灣綠電利益盤根錯節。

立委謝龍介前晚開直播指出賴清德總統上任後，查的光電案都是英系把持，辦案似乎比較有針對性。進一步檢視，郭再欽屬英系，陳凱凌出身高雄，也在桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅團隊任官，確實都與英系多有交涉；陳啟昱同樣出身高雄，政治生涯在黨內與菊系、英系等有密切關聯，和高雄「正義連線」、海派有交情，他在蔡英文上任總統後出任台鹽董事長，也是距今最近的一個職銜。

郭再欽、陳凱凌等人於賴清德上任前，就被搜索、約談，陳啟昱則是去年起遭民眾黨立委不斷指控擔任台鹽董座疑涉弊，檢調遲至陳辭任台鹽董座超過三年，才大舉搜索，時機點難免引發諸多聯想。

這些光電弊案曝露了綠營派系與交好的業者，想盡辦法介入光電場，從申設、建造到營運過程撈到好處，讓光電蒙上黑金陰影。賴清德上任以來，首度有「中央高官」層級中箭，是否能從源頭遏止光電亂象，就看檢調案子能辦到什麼程度。

郭再欽 陳凱凌 陳啟昱

延伸閱讀

民眾反映直播不莊重 賴清德訓斥吳崢王義川：別只顧吃

台泥下包光電工程稱「台鹽主動拜訪」 知情人士批陳啟昱：外行在亂搞

賴清德：推動全民防衛韌性是為護台 非要進行戰爭

賴清德10/25將再赴金門 主持古寧頭戰役75周年追思

相關新聞

陳啟昱聲押遭駁回 謝龍介：背後水很深、盼檢調清乾淨

南檢偵辦光電弊案，昨天聲押台鹽綠能前董事長陳啟昱等5人，台南地院今晨駁回，陳等5人當庭釋放。國民黨立委謝龍介表示，台鹽綠...

台鹽前董座陳啟昱聲押駁回…陳琬惠：四民股綠油油 南檢查不到？

檢調偵辦台鹽綠能弊案，昨天聲押台鹽前董事長陳啟昱等5人，台南地院認為罪證不足，今天清晨均駁回。當初披露此案的民眾黨前立委...

台鹽綠能案「拖1年半」太慢查？鄭銘謙：偵查快慢與否視蒐證結果

外界質疑台鹽綠能弊案，檢調拖1年半才查。法務部長鄭銘謙今天受訪表示，檢察官有其偵查腳步，快慢與否要看蒐集證據的結果來做決...

台鹽前董座陳啟昱等5人聲押案均遭駁回 南檢決提抗告

檢調偵辦台鹽綠能弊案，台鹽前董事長陳啟昱、台綠前總經理蘇坤煌被控與包商涉共謀詐財，檢方認陳啟昱等5...

影／台鹽綠能弊案聲押前董座陳啟昱等5人遭法院駁回 理由出爐

檢調偵辦台鹽綠能弊案，檢調偵辦台鹽綠能弊案，台鹽前董事長陳啟昱、台綠前總經理蘇坤煌被控與包商涉共謀詐財，檢方認陳啟昱等5...

左手換右手搬公司錢 一圖看台鹽綠能弊案人物關係

檢調偵辦台鹽子公司台鹽綠能弊案，查出台鹽前董事長陳啟昱、台綠前總經理蘇坤煌涉透過訂不平等合約條款，支付違約金給自己人任職的廠商等方式詐財，昨天訊後對陳啟昱等5人聲押禁見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。