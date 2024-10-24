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台綠施做義竹電場 違約金是承攬價10倍

聯合報／ 記者黃于凡林伯驊吳淑玲／連線報導
台鹽綠能公司二○二○年間施做義竹的漁電共生案場，董事長陳啟昱（右）參加開工動土。圖／翻攝台鹽綠能公司官網
台鹽綠能公司二○二○年間施做義竹的漁電共生案場，董事長陳啟昱（右）參加開工動土。圖／翻攝台鹽綠能公司官網

台鹽綠能公司遭檢調搜索前，近幾年內部檢舉滿天飛。知情人士說，前董事長陳啟昱刻意大幅提高義竹漁電共生案統包工程的違約罰則，一違約恐面臨百億元賠償，下游包商可因此獲賠違約金又能安插自己人，根本就是「五鬼搬運」的搬錢巧門，若出事等同讓台綠倒閉。

記者昨致電台鹽綠能，台綠人員僅表示，目前正常營運，不便對外回應。

二○一七年成立的台鹽綠能公司約八十名員工，一名資歷逾三年的員工指出，未特別察覺陳啟昱涉不法的跡象，但深感近年管理高層缺乏發展光電背景和能力，且光電場的土地難找，還常與下包廠商爭執，導致惡性循環，去年初起累計過半數員工離職，「連原本的助理都要拉上來變ＰＭ（專案經理）」。

熟知台綠內情的人士說，台綠二○二○年承攬台泥嘉謙綠能公司投資的嘉義縣「義竹漁電共生案ＥＰＣ（指設計、採購、施工）統包工程」，就問題重重，陳啟昱極力遊說取得承攬後，再轉包工程，然而下游包商是他引進台綠民股的公司得標，「要給誰投資都是自己決定，所有角色都分配好了」，就因台綠不屬於行政機關或國營事業，不適用採購法，而有機可乘。

這名人士也說，陳啟昱、時任總經理蘇坤煌將台泥的統包工程違約條款罰則，提高至「承攬總價十倍」，承包金額高達十四億元，且他安插人事在下包的工程公司，恐透過違約金、賠償金等方式，讓台綠賠款給包商，用「五鬼搬運」把錢搬出；另，陳啟昱兒子任職台綠民股之一的鴻暉國際，鴻暉打著台綠招牌在外，以「整合開發商」名義要求其他廠商繳收益。

台鹽綠能光電弊案關係圖 製表／邵心杰
台鹽綠能光電弊案關係圖 製表／邵心杰

嘉縣府農業處表示，台鹽綠能在嘉義縣除了承包台泥義竹光電案場，還自行推動廿個光電案場，地點都在義竹，總面積逾七十七公頃，目前送件至公所初審，只有兩件通過送至縣府複審，但因經營計畫書缺漏退回補件中，都還沒取得綠能設施容許使用。

台泥公司指出，台鹽公司二○一七年主動拜訪介紹漁電共生，考量台鹽深耕南台灣地方關係，董事會核可委託台鹽綠能公司負責義竹案場土地整合、案場設計及統包工程，卻發生工程延宕、地方溝通不良，目前台鹽綠能針對違約金提出仲裁，仍主動代墊千萬元改善魚塭土木、排水問題等，一期案場二○二二年十一月全數併網發電，至今發電一億三千多萬度。

台南市議會國民黨團副書記長林燕祝、發言人蔡育輝等痛批民進黨「國庫通綠黨」，用非核家園神主牌來「中飽綠囊」、「種電搬錢，比詐騙還賺」，是否用這些錢幫黨內各級選舉，讓政權得以延續？檢調一定要查個水落石出。

台綠 嘉義 林燕祝 種電 農業處 陳啟昱 非核家園

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