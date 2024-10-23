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針對嘉義漁電共生案場議題 台泥回應了

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

針對報載台泥（1101）嘉謙綠能公司位於嘉義漁電共生案場相關議題，台泥嘉謙綠能公司23日指出，位於義竹布袋交界的漁電共生一期案場A-F六區已於2022年11月全數併網發電，至今已為台電發出137,496,643度綠電，實際貢獻國內電網。

台泥嘉謙綠能公司表示，2017年政府開始推動漁電共生計畫，台鹽公司主動拜訪台泥介紹漁電共生規劃，台泥秉持以自然為本，以人為心理念，配合政府發展綠能方向。考量台鹽長期深耕南台灣地方關係，因此經董事會核可後，委託台鹽旗下綠能公司負責嘉義漁電共生一期案場土地整合、案場設計及統包工程。但專案展開後台鹽綠能陸續發生工程延宕及地方溝通不良等情況，因此台泥根據合約對設計及統包工程計罰違約金，目前台鹽綠能已以設計款項有爭議提出仲裁。

為了保障漁民權益，台泥嘉謙綠能在與台鹽綠能仲裁結果未定前，主動再代墊近3,500萬元為漁民改善漁塭土木、排水問題及協助修復聯外道路。在嘉義縣農業處指導及建議下，到2024年5月台泥嘉謙綠能漁電共生一期案場已有12位當地養殖夥伴投入養殖，陸續產出鱸魚、鰻魚、吳郭魚等漁獲，台泥嘉謙綠能目前也有專責漁管養殖團隊，皆出身養殖本科系的他們不僅有接軌國際的研究能力，也直接與養殖夥伴面對面溝通交流，甚至台泥嘉謙綠能也有自己的養殖池透過實地參與，積極與養殖戶夥伴共同致力更友善環境的無毒與低碳養殖。

台泥嘉謙綠能指出，嘉義漁電共生的初衷是創造養殖、創能與環境三贏的綠能建設，台泥2018年決定投入時，不僅是台灣首座漁電共生案場，全球也沒有參考前例可依循。六年走來台泥不斷學習，也坦言過程中是以持續改善優化來累積經驗，希望發展出對正在規劃中的嘉義漁電共生二期三期案場，更完善的三贏模式。

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