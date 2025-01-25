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柯建銘：大法官人數不足不能釋憲 在家裡禪定就好

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘上午於立法院舉行記者會，回應關於憲訴法之解讀。記者曾原信／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘上午於立法院舉行記者會，回應關於憲訴法之解讀。記者曾原信／攝影

賴清德總統23日公布立法院先前三讀通過的憲法訴訟法修正案，依法今天生效。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，還沒暫時處分，怎麼生效了？但柯也說，不管怎麼樣，憲法法庭人數都不足，已不能釋憲，他們在家裡禪定、不動如山就好了，等待藍白下課。

柯建銘指出，憲法法庭人數不足已不能釋憲，不是如國民黨立委翁曉玲所言，8個大法官也可以釋憲。不會去做違憲的事情，否則國家就倒了。因為司法的公正性完全破產。

柯建銘說，行政院一定按照憲法增修條文，會把選罷法覆議案於10日內送到立法院，最晚就是2月2日下午5時半前。立法院就是2月3日開工大吉日要覆議，而當天全國41個選區的罷免案會送中選會，開工大吉，罷免大成功。

柯建銘表示，在野黨目標就是大法官提名要採政黨比例制，這就是他們的戰略目標，但是藍白永遠得不到，請國民黨﹑紅統的憲法學者不要痴人說夢話。

憲法法庭 柯建銘 立法院

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