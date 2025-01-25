憲訴法上路 吳宗憲：執政黨可怕到大法官不敢對抗

傳三位大法官技術性缺席憲法訴訟法的暫時處分審理，因此憲法法庭未達最低人數，致無法開庭。國民黨立委吳宗憲表示，這些大法官比基層法官更沒勇氣，而執政黨有多麼的可怕，連大法官都不敢對抗，「國泰民安」在賴政府執政下，只是海市蜃樓。

吳宗憲說，國民黨與民眾黨提出的憲訴法修正案，經行政院覆議被立法院否決後，賴總統不得不按憲法的硬性規定，在極不情願下公布，但民進黨立委竟隨即以總統公布後的法律要3天後才生效，所以向憲法法庭聲請暫時處分，要求大法官出面審理，企圖讓尚未生效的憲法訴訟法胎死腹中。

吳宗憲表示，在憲判第9號判決中，這幾位大法官曾經表示，只有生效的法律才可以做違憲審查。而現存的8位大法官，也是去年15位大法官中的8位，所以此次憲訴法的暫時處分，大法官根本沒有受理的空間，否則無異打臉自己，但悲慘的是，這些大法官又沒有勇氣駁回，只能部分人技術性缺席，讓法庭無法審理。所以，又不敢打臉自己，又不敢駁回民進黨的聲請，就只能不開庭了。

吳宗憲指出，大法官現在太糟糕了，完全忘記，大法官的一個底線：「憲法法庭不解決政治問題（Refuse political question）」，這也是所有法律人都知道的基礎概念，但去年至今，在歷次的高度政治爭議的案件中，大法官屢屢當執政黨門神，守護民進黨的政權。

吳宗憲說，正常的民主國家，執政黨總會給予司法獨立審判空間，但民進黨不給。正常的民主國家，大法官總是勇於對抗執政權，但我國大法官在面對民進黨時不敢。

吳宗憲認為，這樣的事件反映出三件事情。第一是這些大法官比基層法官更沒勇氣。第二是執政黨有多麼的可怕，連大法官都不敢對抗，台灣是否已經走向獨裁？第三是「民進黨國會內投票輸你就想暴力，霸占主席台打架也打輸你，就只能退居控制憲法法庭，現在連憲法法庭都沒招了，不知道民進黨如何繼續秀下限？」

吳宗憲表示，民進黨執政8年多，摧毀了國家的文官體制、司法信任度、人民實質薪資倒退、錯誤能源政策導致通膨、4年膨脹了50%的國家總預算，還喊錢不夠用、邦交國愈來愈少、兩岸愈來愈兵凶戰危、平均每日國人遭詐騙4億元、選舉選輸就搞全國大罷免，毫不在意的把台灣導向無止盡的混亂。「若你認為大陸是敵人，那台灣愈亂，愈得利的不就是敵人呢？民進黨是否才是名符其實的中共同路人呢？」

吳宗憲總結，過年走訪很多宮廟，在高掛著的燈籠上，常見書寫著「國泰民安」四個字。但在賴政府執政下，這只是虛幻的海市蜃樓吧。