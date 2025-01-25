憲訴法今日生效 李彥秀：憲法法庭非民進黨獨裁衛生紙

憲法訴訟法修正條文今日正式生效。國民黨立委李彥秀表示，憲法法庭是人民權利義務的守護者，不是民進黨對抗民意監督的禁衛軍，將憲法法庭當成「少數獨裁」的衛生紙。

李彥秀說，賴卓體制上任8個月以來，淪為「三政府」，無能、無腦、無良，執政毫無亮點，更完全沒有溝通協調能力，窮得只剩下「覆議、釋憲、放青鳥」，施政走夜路，執政走偏鋒，真的不行就拿憲法法庭當成擋箭牌，賴清德更毫不掩飾的公布憲訴法修正案時，就白紙黑字的對憲法法庭下政治指導棋，把自己當成「太上大法官」，現在連大法官都看不下去了，不想為繼續為民進黨荒腔走板的「暫時處分」繼續背書。

李彥秀表示，憲訴法修正條文今日生效，依新法規定，憲法法庭至少須10名大法官才能評議、9人同意才能宣告違憲，影響深遠，除了憲訴法本身外，後續包括選罷法、財劃法及總預算的釋憲聲請都將受到影響。憲法法庭是人民權利義務的守護者，不是民進黨對抗民意監督的禁衛軍，將憲法法庭當成「少數獨裁」的衛生紙，「夜路走多了，總會遇到鬼，終究會遇到民意的反撲」。

李彥秀指出，憲法法庭面臨停擺最主要的原因是去年12月24日「史上最爛大法官名單」遭「團滅」後，依法賴清德總統必需在兩個月內補提名大法官，但一個月過去了，完全沒有看到總統府籌組「補提名審薦小組」，春節假期結束，就只剩下二周的時間。看起來，賴清德是鐵了心，也懶得演了，在法定補提名時間壓線前，再從口袋掏出「內定名單」，繼續衝撞人民對司法信任的底線，繼續挑釁立法院人士同意權的防線。

李彥秀強調，賴清德總統、行政院長卓榮泰施政滿意度持續低迷，民進黨的好感度更重挫7%，好感度出現「死亡交叉」，外界原本預期，春節前，內閣會有一波小幅改組，換掉不適任的部會首長，為新春新氣象做準備；結果總預算案後，各部會狂推假訊息、網軍圖卡賣力演出，再加上風雨飄搖的行政團隊也禁不起「換人」的破口，結果就是繼續用拼裝車「鞏固領導中心」，更讓人擔心，整個民進黨就像是飆車醉漢，行政團隊成為油門踩死的失速列車。