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新聞眼／還不補提名大法官 賴總統在怕什麼
賴清德總統已公告憲訴法，憲法法庭昨未對憲訴法暫時處分宣布評議結果，新法今天生效，在大法官補滿人數前，憲法法庭形同暫時無法運作。對於需要大法官作出裁判的朝野爭端乃至憲政爭議，賴總統須盡快補提名「適格」、國會可以接受的大法官。
憲法增修條文規定司法院大法官人數為十五人，舊版本的憲訴法未明定大法官現有總額定義，導致可能出現僅三或四位大法官即可作成判決的極端情形，恐怕因此漏洞造成台灣民主憲政危機。
無巧不巧，賴總統上任後提名七位新任大法官，因朝野高度對立及人選本身爭議性，遭在野黨全盤封殺，使得現職八位大法官仍無法對憲法案件進行裁判，造成憲法庭停擺的結果。
過去八年，大法官面對同婚、廢死等重大議題的裁決，遭外界質疑配合民進黨的意識形態，賴總統上任之初，面對朝小野大執政僵局，更把釋憲視為抗衡在野黨的最終手段；提名七位新任大法官人選也爭議連連，尤其競選總統時的競選總部主委姚立明為司法院副院長，更引各界議論。
面對如今的憲政僵局，賴政府勢必正視必須重提大法官人選，根據司法院組織法第四條規定，大法官的遴選不外乎須符合實任法官、檢察官、執行律師業務或研究、講授法學等聲譽卓著等資格。放眼國內司法、法學領域，有太多公正持平、不具政黨背景的法界賢達足以擔任大法官的重責大任，反觀民進黨和賴總統，不是更應挑脫意識形態的本位主義，提名真正孚眾望，堪為國士的大法官人選。
以現有八位加上新任七位大法官，誰說民進黨以後釋憲一定會輸？又或者該問，賴總統與民進黨到底在心虛怕什麼？
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