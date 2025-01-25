憲法法庭未擋憲訴法 「暫時處分將不受理」

憲法訴訟法修正條文今日生效，依新法規定，憲法法庭須十名大法官才能評議、九人同意才能宣告違憲、作暫時處分，目前大法官僅八人，運作面臨阻礙。民進黨立法院黨團十五日聲請法規範憲法審查與暫時處分，廿三日再遞暫時處分裁定陳情書，憲法法庭表示，大法官正依法處理中，尚未作出裁判。

國民黨立委翁曉玲表示，憲訴法今生效後，會立刻約束大法官的最低評議人數須十人門檻，因此估計未來暫時處分將不受理裁定。

大法官們昨如常處理作業，但據了解，因至少三名大法官缺席，未開全體會員評議的大會。憲法法庭昨也未說明收案後是否「受理」，接下來九天春節假期，憲法法庭亦無加班計畫。

新修正的憲訴法規定，十名大法官才能開憲法法庭。除了審查庭剔除掉不受理案外，受理聲請應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，參與大法官過半數同意；未達同意人數，裁定不受理，此部分新、舊法門檻未改變。

翁曉玲表示，若是做成評議，不需十名大法官。但如受理暫時處分案，又要裁定暫時處分，一定要有十名大法官評議且九人同意。憲訴法今天生效後會立刻約束大法官的最低評議人數門檻，這樣情況下，大法官要做出裁定，估計會是不受理裁定。

翁曉玲說，倘要做成受理裁定，要裁定暫時處分前，還要召開言詞辯論庭，眼前也無任何動作，不會冒進的裁定暫時處分，因為這對大法官本身很傷，倘凍結該法案，只會讓大家認為大法官球員兼裁判。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，為了不讓惡法侵害人民救濟的權利，民進黨團全方位因應，但大法官是否受理、如何審議，黨團無權置喙，呼籲各黨不要施壓。

民眾黨立委張啓楷表示，大家都在看民進黨是否仍想把大法官變禁臠，正解是賴總統趕快提出全民可接受的大法官人選，把大法官補齊，才是上策。