賴清德公告憲訴法號召釋憲 李彥秀：不棄政治鬥爭

賴清德總統昨天公告憲法訴訟法修正條文，但同時批示「本案宜聲請憲法法庭裁判」。國民黨立委李彥秀今日表示，賴清德仍未放棄政治鬥爭，最大問題是提出「史上最爛大法官名單」遭團滅，春節假期結束後，2個月提名時間僅剩2周的時間，到時賴總統才要從口袋掏出名單？

李彥秀說，賴清德還是沒放棄衝突對抗的政治鬥爭路線，找立法院長韓國瑜喝「和解咖啡」都只是轉場過水，刻意在公告法律的同時，指控在野黨「妨礙憲法法庭正常運作」、「侵越司法權力核心範圍」、「破壞政府體制分立制衡」，賴清德不僅對大法官會議白紙黑字的下指導棋，更是把自己當作「太上大法官」，作出違憲審查，破壞限制體制的不是別人，就是賴總統本人。

李彥秀表示，現在的賴清德，眼裡只有民進黨主席，忘記作為中華民國總統的職責與份際，總統必須保持超然公正的立場，才能調解五院紛爭，才能團結台灣人民，公告法律的同時，還不忘對立法院三讀通過的法律指指點點，顯然，在賴清德的眼中只有個人利益，只有政黨利益，而忘記國家的整體利益，一個「憲訴法」的修正，就將賴總統刻意包裝的高度打回原型。

李彥秀認為，憲訴法的修正根本不是問題，最大的問題就是去年12月24日賴清德總統提出「史上最爛大法官名單」遭到包含民進黨立院黨團在內的「團滅」，總統府秘書長潘孟安當時表示「總統會在法定2個月期限內補提名」。但一個月過去了，完全沒有看到總統府籌組「司法院大法官補提名審薦小組」，更沒有聽到徵求各界推薦，春節假期結束，就只剩下二周的時間，難道到時賴總統才要從口袋掏出名單？

李彥秀強調，提高大法官會議以及釋憲門檻不僅不涉及憲法精神，更是多數民意的共識，大法官會議應該要拒絕政治干預，更不能臣服於指導棋，捍衛憲法以及憲政主義的尊嚴，也讓民眾對司法的信任留下最後一絲的信心。