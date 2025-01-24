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總統憲訴法加註意見下指導棋？ 綠：總統職權應尊重

中央社／ 台北24日電

總統賴清德昨天公布憲法訴訟法修正條文，並加註意見，引發在野黨批評黑手伸入司法。民進黨立法院黨團今天表示，總統公告法案加註意見，是對法案後續執行做出提醒，無論誰執政都有的事，這是總統的職權，各政黨都應自制，不要一再對司法施加政治壓力。

立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

行政院會於今年1月2日討論通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議，立法院在1月10日議決覆議案，藍白聯手反對，覆議案不通過。

民進黨團於上週及昨天向司法院遞交暫時處分及釋憲案，民進黨團今天上午舉行輿情回應記者會，針對媒體詢問提出說明。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團為了讓整個憲法訴訟法後續在釋憲的各種救濟手段進行全方面的防範，把所有的可能性、在法理上的空間，都要努力去做突破，各個期程都申請，窮盡一切努力，這是一個全方面因應及防範。

吳思瑤說，至於大法官及憲法法庭何時受理、受理或不受理，及做成什麼裁判，民進黨團都無權置喙，百分之百予以尊重，不會去影響憲法法庭，也請各個政黨都應自制，不要一再對司法施以政治的壓力。

至於在野黨質疑賴總統加註批示是總統府黑手伸入司法，吳思瑤表示，總統公告法案時加註意見，是對法案後續的執行做出提醒，這是無論誰執政都有的事，不需特別質疑「這不是政治黑手，這是總統的職權」，應予以尊重。

媒體進一步詢問，在野黨認為公告日就要施行，修正後的憲法訴訟法現在應該上路生效，大法官不應受理暫時處分及釋憲。

吳思瑤表示，沒有人應當對憲法法庭下指導棋，民進黨團不會，但國民黨團就是在對憲法法庭說三道四，毫不尊重大法官職權行使，民進黨團提出暫時處分及釋憲，受不受理要尊重憲法法庭，在野黨應該審視誰造成憲政崩壞、誰癱瘓憲法法庭，對大法官施以政治壓力，國人都不樂見，在野黨不要以為立法院最大。

民進黨團書記長蔡易餘說，中央法規標準法第13條規定，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第3日起發生效力。藍白這次修正憲法訴訟法第95條規定的公布日施行，就是中央法規標準法第13條所講的狀況。

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