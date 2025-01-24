在野批民進黨「知法玩法」

賴清德總統公布「憲法訴訟法」修正條文，並認為宜聲請憲法法庭裁判。國民黨表示，總統公布法律，同步聲請釋憲，是總統反對國會民意的最壞示範。民眾黨表示，賴總統黨國不分，已化身超級大總統。

國民黨表示，依法行政是行政單位最基本的工作，民進黨不應成為憲法法庭中的巨嬰，更要理解朝小野大的運作邏輯，不是只要立法院投票投不贏，就要進行憲法訴訟，立委選不贏就推動罷免。這樣的思維就是反民主，真威權的邏輯。

國民黨立委李彥秀批評，行政權用時間換取空間，掩護綠營同步提暫時處分及釋憲的補充理由書。民進黨知法玩法，將憲政主義精神棄之不顧。藍委許宇甄說，賴清德認為妨礙憲法法庭正常運作，是因一直未補提合適的大法官，她呼籲賴總統、民進黨團懸崖勒馬，勿為擴權提暫時處分，應速提具獨立公正的大法官。

民眾黨團總召黃國昌表示，賴總統公布法令，同時直接下指導棋「宜聲請憲法法庭裁判」，自己化身超級大總統，下條子給五院院長，其中還包括司法院代理院長，也就是憲法法庭審判長。