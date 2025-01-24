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學者：總統批示訴訟 破壞法治尊嚴

聯合報／ 記者王千豪／台北報導
政治大學法律學系副教授廖元豪。圖／聯合報系資料照片
政治大學法律學系副教授廖元豪。圖／聯合報系資料照片

總統府昨公布憲訴法修正案，賴清德總統批示「本案宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序」，並將批示內容函致五院院長。政大法律系副教授廖元豪表示，這種行為本身很有爭議，就算賴總統認為違憲，但在被法院宣告違憲失效之前，也都必須忠實執行法律，這種不尊重法律態度，本身就很破壞法治尊嚴。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，首例應是前總統陳水扁，陳在二○○四年公布「三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例」時曾批示，該法律有違憲問題，未來應該聲請大法官解釋，之後就是賴總統去年公布國會職權修法時的批示，這次是第三次。

對於賴政府頻以司法權對抗立法權，蘇子喬說，賴政府是分立跟少數政府，在這種格局下，本來就容易造成行政跟立法部門的憲政衝突，在民主國家裡，透過憲法法庭釐清憲法上一些模糊不清地方，這是正面的，但問題是現在八位大法官的政治色彩比較鮮明，中立性越來越受質疑，若一直淌政治渾水，司法權的中立性會不斷受到灼傷，削弱人民對司法的信任。

政治學者曲兆祥表示，一再讓司法機關介入行政跟立法之間的爭執，甚至總統也變成爭執的一方，並將爭議丟給大法官會議去做解釋，這並不是一個非常好的做法，院際協調還是最重要，但賴總統卻捨棄院際調解權，直接進行憲政訴訟，程度上雖說不違反憲法，但確實不利憲政健全發展。

廖元豪直言，民進黨政府這段期間的確很破壞憲政體制，行政權原則上都該「依法行政」，忠實執行法律乃是行政的職責，覆議、釋憲這種對抗行為應該是例外中的例外，但民進黨把例外變成原則，一不滿意就罵，然後宣稱要進行覆議或釋憲，這使得依法行政與多數決定的原則被破壞。

台藝大廣電系教授賴祥蔚呼籲，當「皇后的貞操」被質疑，就形成最嚴重的憲政危機，如果賴總統可以趕緊提出新的大法官人選，並且具有高度的專業性與公正性，或許有助於化解憲政僵局，不然權力的分立而制衡，可能變成螺絲卡死。

國會職權修法 大法官 憲政秩序 憲法法庭 曲兆祥 法律系 賴清德 陳水扁

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