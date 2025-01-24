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憲訴法公告 賴總統批示釋憲 在野批公然下指導棋

聯合報／ 記者周佑政蔡晉宇鄭媁黃婉婷／台北報導
總統府昨公告憲訴法修正條文，賴總統批示，「本案宜聲請憲法法庭裁判」，憲法訴訟法的釋憲戰開打。本報資料照片
總統府昨公告憲訴法修正條文，賴總統批示，「本案宜聲請憲法法庭裁判」，憲法訴訟法的釋憲戰開打。本報資料照片

憲法訴訟法的釋憲大戰正式開打，總統府昨公告憲訴法修正條文，但賴清德總統批示，「本案宜聲請憲法法庭裁判」；民進黨立院黨團也火速赴司法院，遞交聲請暫時處分及釋憲聲請狀。國民黨表示，總統公布法律，同步聲請釋憲，是總統反對國會民意的最壞示範。民眾黨團總召黃國昌也批評，賴總統公然下指導棋，指揮憲法法庭、破壞國家體制。

憲訴法新制25日生效

由於憲訴法新制將於廿五日生效，各界都在關注憲法法庭如何應對這次的暫時處分及釋憲聲請。

立法院去年十二月廿日三讀通過憲訴法修正案，行政院多次表達，憲訴法修法破壞憲政體制、癱瘓憲法法庭。政院認為窒礙難行，報經賴總統核可後，今年一月二日移請立法院覆議。而覆議案遭立法院否決，立院於一月十三日咨請總統公布。

總統府發言人郭雅慧昨天表示，立法院咨請總統公布憲訴法第四條、第卅條及第九十五條修正條文，總統已在昨日公布。

郭雅慧表示，賴總統在核批公布案時也批示，「本案有關憲法法庭作成判決、暫時處分裁定及違憲宣告門檻相關修正規定，容或有妨礙憲法法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，及破壞政府體制分立制衡之憲政爭議，宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序。」此外，並將這些批示內容函致五院院長。

民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘，昨天再向憲法法庭遞交「暫時處分裁定陳情書」。記者陳正興／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘，昨天再向憲法法庭遞交「暫時處分裁定陳情書」。記者陳正興／攝影

柯建銘稱大法官中立

賴總統公告憲訴法後，民進黨團隨即前往司法院遞交聲請暫時處分及釋憲聲請狀（補充理由書）。民進黨團總召柯建銘說，大法官是國家法律的守護神，絕對非常中立，不可能介入任何政黨。

民進黨團早在賴總統公告憲訴法前，已聲請暫時處分、釋憲。黨團幹事長吳思瑤說，在法理上有各種機會，民進黨團都要去創造，全方位在各個時間點「買保險」，這是訴訟策略。

政院研議是否聲請釋憲

行政院針對憲訴法的覆議已遭國會否決，至於政院未來是否聲請釋憲，行政院發言人李慧芝昨表示，政務委員林明昕還在研議中，有任何決議都會適時對外說明。

國民黨表示，民進黨只要立法院投票投不贏，就要進行憲法訴訟，立委選不贏就推動罷免，這樣的思維是反民主、真威權。

國民黨立委羅智強質疑，總統批示五院宜提釋憲，分明是以行政權凌駕立法權，公然挑戰憲政秩序。民眾黨團總召黃國昌表示，賴總統公然下指導棋，指揮憲法法庭、破壞國家體制，政治黑手伸入司法，只為鞏固自身獨裁統治。

立院通過的憲訴法主要內容，包括未來應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，換言之，參與評議人數不得低於十人，且要大法官現有總額過半數同意。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。

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