賴清德公告憲訴法批示號召釋憲 羅智強：破壞政府分立

總統府今日公告「憲法訴訟法」修正條文，但賴清德總統卻批示「宜聲請憲法法庭裁判」。國民黨立委羅智強批賴清德，以行政權凌駕立法權，公然挑戰憲政秩序，破壞政府分立，踐踏法治精神。

根據總統府發言人郭雅慧表示，賴清德在核批公布案時批示，「本案有關憲法法庭作成判決、暫時處分裁定及違憲宣告門檻相關修正規定，容或有妨礙憲法法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，及破壞政府體制分立制衡之憲政爭議，宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序。」

羅智強說，賴清德趕在最後一天公布憲訴法修正條文，卻以總統之名聲稱新法破壞政府分立制衡，批示五院宜提釋憲，這分明是在以行政權凌駕立法權，公然挑戰憲政秩序。

羅智強表示，更諷刺的是，憲訴法修正案本來就依法賦予立法院的修法權利，修法核心的判決門檻也屬法律範疇，根本無涉憲法規範。賴清德如此急著操作，難道是為了政治利益抹黑立法權嗎？

羅智強指出，不僅如此，司法院和法務部早已在相關報告中指出，對未生效法律提釋憲的行為，現行憲訴法並無明文規範，這明顯打臉民進黨的政治操作。

羅智強也強調，真正的毀憲亂政，不是立法院依法修法，而是民進黨刻意在未生效法律上操作釋憲、試圖干預憲法法庭運作的行為。如此做法，不僅破壞政府分立，更是對法治精神的踐踏。