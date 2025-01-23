【重磅快評】賴清德選擇大罷免捷徑 卻忘了總統的職權

立法院去年底完成憲法訴訟法修法，總統府今天公布憲訴法修正案；不過，賴總統公布了憲訴法第4條、第30條及第95條的條文修正，但總統府不提二個月內應補提大法官，只說賴批示「本案宜聲請憲法法庭裁判」，彷彿補提名大法官不是總統職權，擺明對在野開戰；其實賴清德並非無路可走，卻偏要選擇有違憲之虞的路徑，不免讓人質疑此路可能只是通向大罷免的捷徑而已。

憲訴法修正案引發朝野攻防，賴總統上午公布憲訴法三條文；其中第4條規定「大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達憲法增修條文所定人數時，總統應於二個月內補足提名」；第30條重點是「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。前項參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人」；第95條則是「修正之條文，自公布日起施行」。

總統府今天公布憲訴法修正案後，發言人郭雅慧表示，總統核批公布案時也批示：「本案有關憲法法庭作成判決、暫時處分裁定及違憲宣告門檻相關修正規定，容或有妨礙憲法法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，及破壞政府體制分立制衡之憲政爭議，宜聲請憲法法庭裁判...」；隨後，民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘就前往憲法法庭遞交「暫時處分裁定陳情書」，眾人齊喊「大罷免」，動作一氣呵成。

在賴清德公布憲訴法修正案之前，外界研判民進黨政府有三項救濟路徑，分別為公告前提預防性權利救濟、趁公告後生效前聲請暫時處分與釋憲，以及公告後再向司法院聲請。目前第一及第二條路徑都已經完成，其中第二條路徑是民進黨拿中央法規標準法第13條的規定，明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第三日起發生效力，也就是25日生效，屆時民進黨可能三度聲請釋憲及暫時處分。

釋憲大戰關鍵是今天民進黨黨團三長聲請暫時處分裁定的動作，在政委林明昕提出 「預防性權利救濟」之後，綠委馬上聯名聲請法規範憲法審查與暫時處分，但尚未經總統公告法令不在釋憲標的範圍，民進黨今天再度聲請暫時處分，就是買「雙重保險」的概念。憲法法庭是要用新法還是舊法接招，才是真正的重頭戲。

但有一說是，中央法規標準法第14條也規定「法規特定有施行日期，或以命令特定施行日期者，自該特定日起發生效力」，檢視憲訴法第95條的規定是「修正之條文，自公布日起施行」，條文明定自公布日起施行，也就是新法今天已生效，要說舊法已無適用空間，並非無據，憲法法庭要如何配合民進黨起舞，也得費一番思量。

民進黨利用時間差操作釋憲、暫時處分，在模糊地帶自創法學，甚至以為頭過身就過；但是從賴清德以降，民進黨內就是沒有人討論賴清德今天也公布了憲訴法第4條修正條文明定「大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達憲法增修條文所定人數時，總統應於二個月內補足提名」，賴清德是眼花了嗎？還是眼裡只見第30條修正條文，只想降低大法官評議門檻以便操縱？

立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法，總統府發言人郭雅慧才說「賴總統將會再接續進行補提名的作業」，若非賴清德同意，郭雅慧當時應該沒那個膽子講出這些話；但是都過了一個月了，賴總統有在再進行徵詢作業嗎？是健忘或壓根兒就不想補提名，硬要大法官配合釋憲翻掉立法院三讀通過的憲訴法？總統府說賴的批示有函五院院長，其實只要有函司法院，目的就達到了，不是嗎？