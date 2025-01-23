民進黨聲請凍結憲訴法 藍委：賴清德速補提公正大法官

總統府今日公告「憲法訴訟法」修正條文，民進黨立院黨團已赴司法院，遞狀聲請暫時處分及釋憲。國民黨立委許宇甄對此表示，賴清德總統認為妨礙憲法法庭正常運作，是因為一直未補提合適的大法官，呼籲賴清德、民進黨團懸崖勒馬，勿為擴權提暫時處分，應速提具獨立公正的大法官。

許宇甄說，舊版本的憲訴法未明定大法官現有總額定義，僅於第12條規定迴避的大法官，不計入現有總額人數，恐出現僅3或4位大法官即可作成判決的極端情形發生，若被有心人利用此一大漏洞，恐造成台灣民主憲政危機。新修正的憲訴法明定大法官裁判人數，是為了撥亂反正，以杜絕極端情形發生，是在守護民主，維護憲政體制。

許宇甄認為，大法官的存在有很重要憲政意義，但前提是要具備獨立和中立的性質，應不受外界指揮，且不偏頗某方，才能公平執行審判。新修正憲訴法上路後，綠色大法官將無法再恣意妄為，可以避免憲法法庭淪為執政者的政治工具，反對新法上路的只有既得利益者。

許宇甄批評，民進黨執政已8年多，為了政黨私利，毫不節制的提名綠色大法官，讓憲法法庭成了一言堂，踐踏民意，成了綠色專政的幫兇，賴清德要求聲請釋憲及暫時處分，是為了架空立法權，讓所有不如他意的立法、預算審查都能申請釋憲、暫時處分，然後再宣告違憲，霸凌民主，為自己擴權，若不即時制止，恐會出現民主獨裁的憲政危機。

許宇甄強調，根據最近民調顯示，5成民眾贊成《憲法訴訟法》修法，只有2成9不贊成。超過半數國人接受此次修法，賴清德總為新法會妨礙憲法法庭正常運作，那是因為賴清德一直未補提合適的大法官，才導致大法官人數不足無法開庭，呼籲賴清德、民進黨團懸崖勒馬，不要為了擴權提出具高度爭議的暫時處分，應該盡速提名具獨立性且公平公正的大法官，才能被大眾所信任。