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憲訴法提釋憲？ 政院：請林明昕政委研議中

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

立法院去年底完成憲法訴訟法修法，由於修法關乎憲法法庭運作是否停擺，行政院日前提出覆議但遭否決，今天總統府正式公布憲訴法新法，針對行政院是否提出釋憲反制，行政院發言人李慧芝僅稱，「目前正請林明昕政委研議，有任何決議都會適時對外說明」。

總統府今天公告法律時，賴清德總統批示，「本案有關憲法法庭作成判決、暫時處分裁定及違憲宣告門檻相關修正規定，容或有妨礙憲法法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，及破壞政府體制分立制衡之憲政爭議，宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架維持憲政秩序。」

根據政院盤點，救濟路徑大致分為三種分別為公告前提起預防性權利救濟、趁公告後生效前聲請暫時處分與釋憲，以及公告後再向司法院聲請，但法律現已公告，已無提起預防性權利救濟的選項，而政院是否比照民進黨團在公告日當天提出釋憲，政院方表示，仍在研議中。

憲法法庭 行政院 釋憲

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