只要立法院投票投不贏就提釋憲 國民黨：反國會民意最壞示範
賴清德總統公布「憲法訴訟法」修正條文，民進黨團火速向司法院遞狀聲請暫時處分及釋憲。國民黨今天表示，民進黨不應成為憲法法庭中的巨嬰，更要理解朝小野大的運作邏輯，不是只要立法院投票投不贏，就要憲法訴訟。
國民黨表示，總統公布法律，同步申請釋憲，是總統反對國會民意的最壞示範。根據台灣民意基金會民調，高達5成民眾贊成「憲法訴訟法」修法，僅2成9不贊成，總統提起釋憲更是與多數民意脫節。
國民黨表示，依法行政是行政單位最基本的工作，民進黨不應成為憲法法庭中的巨嬰，更要理解朝小野大的運作邏輯，不是只要立法院投票投不贏，就要進行憲法訴訟，立委選不贏就推動罷免。這樣的思維基本上就是反民主，真威權的邏輯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言