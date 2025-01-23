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只要立法院投票投不贏就提釋憲 國民黨：反國會民意最壞示範

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供

賴清德總統公布「憲法訴訟法」修正條文，民進黨團火速向司法院遞狀聲請暫時處分及釋憲。國民黨今天表示，民進黨不應成為憲法法庭中的巨嬰，更要理解朝小野大的運作邏輯，不是只要立法院投票投不贏，就要憲法訴訟。

國民黨表示，總統公布法律，同步申請釋憲，是總統反對國會民意的最壞示範。根據台灣民意基金會民調，高達5成民眾贊成「憲法訴訟法」修法，僅2成9不贊成，總統提起釋憲更是與多數民意脫節。

國民黨表示，依法行政是行政單位最基本的工作，民進黨不應成為憲法法庭中的巨嬰，更要理解朝小野大的運作邏輯，不是只要立法院投票投不贏，就要進行憲法訴訟，立委選不贏就推動罷免。這樣的思維基本上就是反民主，真威權的邏輯。

國民黨 憲法法庭 民進黨

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