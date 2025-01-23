賴總統批示憲訴法宜釋憲 黃國昌：黑手伸司法、鞏固獨裁

賴清德總統今天公布憲法訴訟法修正條文，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，從公布法令到下指導棋「宜聲請憲法法庭裁判」，賴總統化身超級大總統，直接下條子給五院院長，公然指揮憲法法庭、破壞國家體制，只為鞏固自身獨裁統治。

立法院去年12月三讀通過憲法訴訟法，總統府發言人郭雅慧稍早表示，賴總統今天核批並公布憲法訴訟法修正條文，認為容或有妨礙憲法法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，破壞政府體制分立制衡之憲政爭議，宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序。

黃國昌透過文字回應，從民進黨團大張旗鼓舉行記者會，聲稱要委請律師遞交補充理由書，隨後又改口不在昨天送，再到今天賴總統公布法令，同時直接下指導棋「宜聲請憲法法庭裁判」，自己化身超級大總統，下條子給五院院長，其中還包括司法院代理院長，也就是憲法法庭審判長。

黃國昌說，賴總統不僅是黨國不分、把國家當成民進黨，而是公然指揮憲法法庭、破壞國家體制，政治黑手伸入司法，只為鞏固自身獨裁統治。