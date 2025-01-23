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民進黨再遞憲訴法暫時處分 批在野引入共產黨將讓台灣變「人民公社」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右3）、幹事長吳思瑤（右2）、書記長蔡易餘（右1）上午11時許再向憲法法庭遞交「暫時處分裁定陳情書」。記者王宏舜／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右3）、幹事長吳思瑤（右2）、書記長蔡易餘（右1）上午11時許再向憲法法庭遞交「暫時處分裁定陳情書」。記者王宏舜／攝影

憲法訴訟法覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團15日聲請法規範憲法審查與暫時處分，今在賴清德總統公告後，總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘上午再向憲法法庭遞交「暫時處分裁定陳情書」。柯一邊說、一邊提總預算案，認為在野黨在摧毀國家、讓國家無法運作，當共產黨到了台灣，就算是擁有億兆的有錢人，也都變成「人民公社」。

柯建銘表示，為避免憲法權益有任何破口，因此在公告前、公告後都提出，避免萬無一失，「深藍的憲法學者就在等待這一刻，因為他們認為大法官會不足額審查。」

立法院去年12月20日三讀修正通過憲訴法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名，另參與評議的大法官人數不得低於10人，要宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

不過現在大法官僅8人，賴清德總統第一波提的7名大法官人選，全遭立法院刷下，依照新法，憲法法庭將無法評議、作判決或暫時處分；若大法官人選一直未通過，可能形成憲政危機。

柯建銘表示，這次的聲請對中華民國來說非常重要，因關乎國家安危，他們相信大法官的中立性與專業性，這會期國民黨占領主席台，但卻只送出憲法訴訟法修正案，選罷法、財化法仍未送出，因為他們發現自陷僵局。

他說，大法官目前仍有7名缺額，但憲訴法規定評議要10人、宣告違憲要9人，這並不合理，也將造成無法釋憲。

提出釋憲，柯建銘認為是「成功的開始」，國家翻轉的時刻到了，他拜託國人「自己的國家自己救」，他相信邪不勝正，並與吳思瑤、蔡億餘高喊「Team Taiwan、大罷免」。

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