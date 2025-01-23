賴總統盼憲訴法釋憲…翁曉玲：依新法 大法官不足額不可裁

總統府今日公布「憲法訴訟法」修正條文，依據新修正的第95條，「113年12月20日修正之條文，自公布日起施行」。民進黨立院黨團宣布將向司法院遞狀，聲請釋憲及暫時處分。國民黨立委翁曉玲說，憲訴法自公布日起生效，已產生拘束力，大法官不可在達不到最低評議人數的情況下，裁定暫時處分或憲法判決。

賴總統在核批憲訴法公布案時批示，「本案有關憲法法庭作成判決、暫時處分裁定及違憲宣告門檻相關修正規定，容或有妨礙憲法法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，及破壞政府體制分立制衡之憲政爭議，宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序。」

針對民進黨就憲訴法聲請暫時處分及釋憲，翁曉玲表示，這是可預期的。但她也質疑，國民黨立委吳宗憲在1月15日質詢司法院書記廳長時，那時書記廳長已說收到民進黨立委具狀聲請暫時處分及釋憲，書記廳當時到底是否收案？

翁曉玲表示，根據修正後的憲訴法第95條，「自公布日起施行」，因多了一個「起」字，按照「中央法規標準法」第14條，可以定位為「法規定有特定施行日期，特定日期發生效力」，也就是解釋上是公布當天就生效。而行政院或民進黨立院黨團想要取巧的是，利用總統今日公布，第三日才發生效力，利用空檔聲請暫時處分，但按照憲法法理跟實務作法，都不應該針對未生效的法律裁定暫時處分。

翁曉玲認為，不管是特定生效日，或是不特定生效日從第三日開始起算，民進黨團聲請釋憲不合理，也不合乎憲訴法跟中央法規標準法的規定。憲訴法自公布日起生效的話，便已產生拘束力，大法官不可在達不到最低評議人數的情況下，裁定暫時處分或憲法判決。