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質疑憲訴法侵犯司法權 賴總統批示：宜聲請憲法法庭裁判

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統。圖/聯合報系資料照片
賴清德總統。圖/聯合報系資料照片

立法院去年底完成憲法訴訟法修法，總統府今天發布總統令，公布憲訴法修正案。賴清德總統批示「本案宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序」。

總統府發言人郭雅慧今天表示，立法院於1月13日咨請總統公布憲法訴訟法第4條、第30條及第95條修正條文，總統已在今日公布。

郭雅慧表示，總統在核批公布案時也批示：「本案有關憲法法庭作成判決、暫時處分裁定及違憲宣告門檻相關修正規定，容或有妨礙憲法法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，及破壞政府體制分立制衡之憲政爭議，宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序。」同時，並將上開批示內容函致五院院長。

郭雅慧補充，立法院在去年12月 20日三讀通過修正憲法訴訟法，因行政院考量有窒礙難行，報經總統核可後，於今年1月2日移請立法院覆議。立法院1月10日投票表決維持原決議，1月13日咨請總統公布。

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