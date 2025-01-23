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提高評議門檻 憲法訴訟法修正案...賴清德總統公布了

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
賴清德總統今公布憲法訴訟法第4條、第30條及第95條條文修正。圖／取自總統府網站
賴清德總統今公布憲法訴訟法第4條、第30條及第95條條文修正。圖／取自總統府網站

引發朝野對立的憲法訟法修正案，賴清德總統今（23日）上午公布，宣告憲訴法第4條、第30條及第95條條文修正。

第4條規定「大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達中華民國憲法增修條文第五條第一項所定人數時，總統應於二個月內補足提名。」

第30條的重點是「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。前項參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。」第95條則是「修正之條文，自公布日起施行。」

不過現在大法官僅8人，賴清德總統第一波提的7名大法官人選，全遭立法院刷下，依照新法，憲法法庭將無法評議、作判決或暫時處分；若大法官人選一直未通過，可能形成憲政危機。

因憲法訴訟法覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團15日曾具狀聲請法規範憲法審查與暫時處分，今在賴清德總統公告後，將再向憲法法庭遞交「補充說明」。由於周六開始農曆春節假期，憲法法庭是否能在明天「產出」裁定，外界關注。

大法官 憲法法庭 賴清德

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