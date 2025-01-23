曬照爆政委林明昕密會柯建銘 張斯綱批：合謀毀憲亂政

憲法訴訟法修法爭議，民眾黨團總召柯建銘欲向司法院遞交釋憲資料臨時喊卡，稱待總統賴清德公布後再送。國民黨北市議員張斯綱今公布行政院政務委員林明昕密會柯的照片，質疑林恐怕要搶在憲訴法生效前討論補充理由，他揭穿柯大陰謀，也批民進黨立院黨團合謀行政院毀憲亂政。

張斯綱今指出，憲訴法修法爭議，行政院提出覆議但遭立法院否決。民進黨團總召柯建銘昨天舉行記者會表示，會後就要送暫時處分、釋憲的資料到司法院，但記者會後約10分鐘，又忽然稱不送了，要等賴總統公告後，再向司法院遞交。

他說，柯建銘之所以遲疑，因為他的資料論點是從林明昕而來，而林明昕是前司法院長許宗力愛徒，還是賴清德欽點接任的行政院政務委員。 張斯綱提到，林明昕在這次憲法訴訟法修法爭議提出「預防性權利救濟」的概念，企圖為綠營另闢救濟途徑，但此論點在法界引發爭議，根本自創法學，丟臉至極，可能就是因為學理真的太爛，才導致柯建銘在記者會後不敢送件。

他也公布線報提供的照片，1月21日晚間8時至9時15分，柯建銘辦公室進出許多律師，就是為了記者會鋪陳，包括一起開記者會的律師陳鵬光、方瑋晨，然而林明昕也赫然在出入人群中。