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憲訴法賴總統公布了 釋憲大戰準備開打

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法院去年底完成憲法訴訟法修法，總統府今天發布總統令，公布憲訴法修正案，三天後生效。圖／取自總統府官網
立法院去年底完成憲法訴訟法修法，總統府今天發布總統令，公布憲訴法修正案，三天後生效。圖／取自總統府官網

立法院去年底完成憲法訴訟法修法，總統府今天發布總統令，公布憲訴法修正案，三天後生效。不過，民進黨立法院黨團今表示，將提暫時處分與聲請釋憲，政院日前也表示，將提憲政救濟。朝野釋憲大戰又將開打。

根據憲訴法三讀條文，未來應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，換言之，參與評議人數不得低於10人，且要大法官現有總額過半數同意。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人。

行政院多次表達，憲訴發修法破壞憲政體制、癱瘓憲法法庭，影響到人民以及行政院解決爭議的救濟管道等理由。政院認為修法條文有窒礙難行之處，今年1月提出覆議案，移請立法院決議。覆議遭立法院否決，行政院政務委員林明昕日前說，未來是否釋憲、誰來提釋憲都還有討論空間。

民進黨團總召柯建銘昨天表示，已經準備好暫時處分、釋憲的資料，賴總統公告後，就會馬上向司法院遞交聲請。

大法官 立法院 釋憲

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