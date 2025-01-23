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學者：憲法法庭超黨派定位恐削減

聯合報／ 記者王千豪張曼蘋／台北報導

東吳大學政治系教授蘇子喬。圖／聯合報系資料照片
東吳大學政治系教授蘇子喬。圖／聯合報系資料照片
立法院三讀通過憲法訴訟法修正案，行政院以窒礙難行為由提出覆議遭立法院否決，依法賴清德總統今天就必須公布，傳行政院擬趁公告後、生效前的三天空檔聲請暫時處分。東吳大學政治系教授蘇子喬表示，若大法官在這「空隙」裁定暫時處分，憲法法庭與國會之間的對立會越發顯著，且憲法法庭超出黨派的定位將不斷被削減。

蘇子喬表示，暫時處分制度是大法官基於法理而創造的，如果憲法法庭不依憲訴法暫時處分的規定，針對生效後的法律，而是基於司法機關本來就有的自主權利，那確實有空間存在，只是會有很大的爭議，因為目前法律已經清楚規範了。

前監察委員仉桂美說，暫時處分是一個非常嚴肅的動作，過去很少行使暫時處分，就算三讀通過且公布的條文也很少行使，因為憲訴法的暫裁必須符合緊迫性、無法挽回損害等要件，而且主要是針對人民權利的受損。若涉及立法與司法之間權限爭議，應該回到憲訴法第六十五條，必須先協商，協商不成才會有其他的動作。

在野立委也持同樣看法。國民黨立委吳宗憲說，憲判字第九號判決講得很清楚，違憲審查標的必須是生效法律，「既然不是違憲審查標的，也就不會有暫時處分的問題」，當初做成憲判字第九號判決的就是現任八位大法官。

民眾黨立委張啓楷則說，既然總統府公布憲訴法最後日期是今天，若像民進黨說的一公布就聲請暫時處分，全民可一起檢視，民進黨是不是仍執意想把大法官及憲法法庭變成民進黨禁臠？前總統蔡英文時提名的大法官會配合民進黨？正解仍是賴總統是要尊重民意，提出全民可接受的大法官人選，把大法官補齊，才是上策。

大法官 憲法法庭 民進黨

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