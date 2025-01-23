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新聞眼／綠不尊重多數決 朝野對立難止息

聯合報／ 本報記者周佑政
綠營盤算透過法案生效的三天空窗期「凍結」憲訴法，但此舉恐有爭議，未來只要不滿國會多數通過的修法，民進黨就「反制」，朝野對立難止，更有違民主精神。圖／聯合報系資料照片
綠營盤算透過法案生效的三天空窗期「凍結」憲訴法，但此舉恐有爭議，未來只要不滿國會多數通過的修法，民進黨就「反制」，朝野對立難止，更有違民主精神。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統依法最遲今要公布新修正的憲法訴訟法民進黨立院黨團已表示總統一公布就將提暫時處分。綠營盤算透過法案生效的三天空窗期「凍結」憲訴法，但此舉恐有爭議，且未來只要不滿國會多數通過的修法，民進黨政府就「反制」，朝野對立難止，更有違民主精神。

行政院日前對憲訴法提出覆議案，但國會藍白多數聯手否決，立法院十三日已送出覆議咨文，依法總統十日內必須公布新法，換言之賴總統今天必須公布新修正的憲訴法。民進黨團總召柯建銘表示，已準備好暫時處分、釋憲的資料，總統一公告後，就會馬上向司法院遞交聲請。

由於一般法律案，總統公布後，第三日起生效。民進黨團火速提暫時處分等憲政救濟手段，目的是在法律生效的三天空窗期凍結憲訴法。但此做法在法律上恐有爭議，也勢必引起朝野論戰。

此外，憲訴法三讀內容規定，未來應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，換言之，參與評議人數不得低於十人，且作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。這項修法的目的，是避免過去經常出現的「政治大法官」。

憲訴法規定的是大法官相關制度，當初行政院雖然依憲法規定可提覆議，但也讓人質疑越俎代庖，讓司法院捲入「政治爭端」；而接下來，不論是民進黨團提暫時處分或聲請釋憲，或行政院可能祭出的憲政「救濟」手段，都不免令人覺得只為了政治操作。

從國會改革法案到憲法訴訟法，民進黨政府不尊重國會多數通過的修法，強硬透過憲政手段「反制」，可以預見，未來綠營仍將透過類似手法，杯葛立法院修法；如此一來，朝野將永無寧日，民主精神也將蕩然無存。

大法官 憲法訴訟法 民進黨

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