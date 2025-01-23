新聞眼／綠不尊重多數決 朝野對立難止息

賴清德總統依法最遲今要公布新修正的憲法訴訟法，民進黨立院黨團已表示總統一公布就將提暫時處分。綠營盤算透過法案生效的三天空窗期「凍結」憲訴法，但此舉恐有爭議，且未來只要不滿國會多數通過的修法，民進黨政府就「反制」，朝野對立難止，更有違民主精神。

行政院日前對憲訴法提出覆議案，但國會藍白多數聯手否決，立法院十三日已送出覆議咨文，依法總統十日內必須公布新法，換言之賴總統今天必須公布新修正的憲訴法。民進黨團總召柯建銘表示，已準備好暫時處分、釋憲的資料，總統一公告後，就會馬上向司法院遞交聲請。

由於一般法律案，總統公布後，第三日起生效。民進黨團火速提暫時處分等憲政救濟手段，目的是在法律生效的三天空窗期凍結憲訴法。但此做法在法律上恐有爭議，也勢必引起朝野論戰。

此外，憲訴法三讀內容規定，未來應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，換言之，參與評議人數不得低於十人，且作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。這項修法的目的，是避免過去經常出現的「政治大法官」。

憲訴法規定的是大法官相關制度，當初行政院雖然依憲法規定可提覆議，但也讓人質疑越俎代庖，讓司法院捲入「政治爭端」；而接下來，不論是民進黨團提暫時處分或聲請釋憲，或行政院可能祭出的憲政「救濟」手段，都不免令人覺得只為了政治操作。

從國會改革法案到憲法訴訟法，民進黨政府不尊重國會多數通過的修法，強硬透過憲政手段「反制」，可以預見，未來綠營仍將透過類似手法，杯葛立法院修法；如此一來，朝野將永無寧日，民主精神也將蕩然無存。