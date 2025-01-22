憲訴法總統公告後 柯建銘：馬上聲請暫時處分、釋憲

憲訴法修法後，行政院提出覆議但遭立法院否決。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，黨團已經準備好暫時處分的補充資料與釋憲，待總統賴清德公告後，就會馬上向司法院遞交聲請，時間點應落在今天或明天。

司法院憲法法庭書記廳長楊皓清15日在立院司委會答詢時證實，當天已經收到民進黨委員具狀聲請憲訴法的法規範憲法審查與暫時處分。

根據憲訴法三讀條文，未來應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，亦即參與評議人數不得低於10人，且要大法官現有總額過半數同意。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人。參與人數未達前項規定，無法進行評議時，得經大法官現有總額過半數同意，為不受理之裁定。但由於大法官人事案未過，此法猶如癱瘓憲法法庭，引來爭議。

行政院為此日前提出覆議案，但在藍白多數聯手下被否決，立法院13日已送出覆議咨文，而憲法規定，總統10日內必須公布新法，時間點也就是23日。