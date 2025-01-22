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影／憲訴法提暫時處分 柯建銘：總統公告後就送

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民進黨團總召柯建銘（左）今天舉行記者會表示會後要送暫時處分、釋憲的資料到司法院，記者會後約十分鐘，忽然二度舉行記者會表示待賴清德總統公告後，就會馬上向司法院遞交聲請，時間點應落在今明兩天，會後律師（中）收起文件隨總召離開。記者邱德祥／攝影
民進黨團總召柯建銘（左）今天舉行記者會表示會後要送暫時處分、釋憲的資料到司法院，記者會後約十分鐘，忽然二度舉行記者會表示待賴清德總統公告後，就會馬上向司法院遞交聲請，時間點應落在今明兩天，會後律師（中）收起文件隨總召離開。記者邱德祥／攝影

憲訴法修法爭議，行政院提出覆議但遭立法院否決，民進黨團總召柯建銘今天舉行記者會，柯建銘表示會後要送暫時處分、釋憲的資料到司法院，記者會後約10分鐘，忽然二度舉行記者會表示今天不送了，待賴清德總統公告後，就會馬上向司法院遞交聲請，時間點應落在今明兩天，會後律師收起文件隨總召離開。

立法院三讀通過憲訴法條文，未來應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，亦即參與評議人數不得低於10人，且要大法官現有總額過半數同意。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。參與人數未達前項規定，無法進行評議時，得經大法官現有總額過半數同意，為不受理之裁定。但由於大法官人事案未過，此法猶如癱瘓憲法法庭，引來爭議。

行政院為此日前提出覆議案，但在藍白多數聯手下被否決，立法院13日已送出覆議咨文，而憲法規定，總統10日內必須公布新法，時間點也就是23日。柯建銘今天表示，民進黨團將提出暫時處分、釋憲，等總統公布憲訴法，就會遞交聲請書，目前資料都準備好了，時間點今天、明天都有可能，只要總統公布，民進黨團馬上就會有動作。

憲訴法修法爭議，行政院提出覆議但遭立法院否決，民進黨團總召柯建銘（右二）今天舉行記者會表示，已經準備好暫時處分、釋憲的資料，待賴清德總統公告後，就會馬上向司法院遞交聲請，時間點應落在今明兩天。記者邱德祥／攝影
憲訴法修法爭議，行政院提出覆議但遭立法院否決，民進黨團總召柯建銘（右二）今天舉行記者會表示，已經準備好暫時處分、釋憲的資料，待賴清德總統公告後，就會馬上向司法院遞交聲請，時間點應落在今明兩天。記者邱德祥／攝影
憲訴法修法爭議，行政院提出覆議但遭立法院否決，民進黨團總召柯建銘（中）今天舉行記者會表示，已經準備好暫時處分、釋憲的資料，待賴清德總統公告後，就會馬上向司法院遞交聲請，時間點應落在今明兩天。記者邱德祥／攝影
憲訴法修法爭議，行政院提出覆議但遭立法院否決，民進黨團總召柯建銘（中）今天舉行記者會表示，已經準備好暫時處分、釋憲的資料，待賴清德總統公告後，就會馬上向司法院遞交聲請，時間點應落在今明兩天。記者邱德祥／攝影

司法院 大法官 柯建銘

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