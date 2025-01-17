多數民意贊成修憲訴法 李彥秀：民進黨才是毀憲亂政

根據最新民調顯示，有5成民眾贊成「憲法訴訟法」修法。國民黨立委李彥秀今表示，民進黨才是毀憲亂政的根源，民進黨早已忘記自己已經執政超過八年，永遠活在為反對而反對的夢境之中。

李彥秀說，台灣民意基金會昨公布民調，達5成民眾贊成憲訴法修法，僅29%不贊成。從交叉分析來看，即使是民進黨的支持者，都有超過30%支持「憲訴法」的修正，中間選民的支持度約47%，國民黨支持者支持修法的比例約70%，民眾黨支持者的比例約78%。

李彥秀表示，台灣社會的主流民意對於綠營「憲訴法修正就是要癱瘓大法官會議」的抹黑完全不埋單，只剩下深綠支持者還繼續自我洗腦。憲訴法的修正，根本就不是問題，目前政治僵局的最大原因，就是「史上最爛大法官名單」遭到團滅，賴清德總統儘速補提名德高望重的大法官，才是化解憲政危機的治本之道，台灣民意清楚表達，民進黨才是毀憲亂政的根源，民進黨早已忘記自己已經執政超過八年，永遠活在為反對而反對的夢境之中。

李彥秀說，民進黨一直在釋憲、暫時處分這些程序上做「困獸之鬥」，打政治口水戰，不僅違背主流民意，更讓所剩不多的司法信任再次受到嚴重的傷害，綠委提出暫時處分，總統府尋求司法救濟，凍結的是僅存深綠選民的支持度，救濟的是賴政府的執政危機。

李彥秀強調，呼籲大法官，捍衛憲政程序與尊嚴，是大法官責無旁貸的天職，對於總統沒有公布的憲訴法修正條文，特別是內容涉及憲法法庭召開的門檻，憲法法庭根本就不應該受理。這不僅捍衛是宣示司法的獨立性，更是維繫人民對於司法正義的最後一絲信任。