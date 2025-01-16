【重磅快評】除非把我打死？老柯的仇恨癥結是賴清德

總統賴清德今天和立法院長韓國瑜率領的訪美團喝咖啡，他致詞時表示「沒有什麼仇恨放不下，也沒有什麼不快過不去」，話說得很溫暖，卻毫無察覺全台最放不下仇恨的就是民進黨大黨鞭柯建銘，連在黨團協商發言都要有被打死的準備，51名綠委具名聲請憲訴法暫時處分，他竟說還要親自再提一次。老柯如此糾結，孰令致之？還不是賴清德自己嗎？

立法院長韓國瑜周末率團赴美祝賀川普就職，賴清德上午接見代表團成員，會中的暖暖包、保溫瓶熱絡了些許氣氛，韓國瑜自嘲不如送他一假髮禦寒更具笑果；不過，最受人關注還是賴清德的談話，他特別強調「在福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下，也沒有什麼不快過不去，目前最重要的就是團結」，他非常期待台灣能夠團結，團結真有力。

賴清德改走文青風的談話小有亮點，在野陣營解讀不一，中廣前董事長趙少康即認為，賴總統只是行禮如儀，摸摸頭不是真的大和解，如果繼續一意孤行，將注定民進黨四年將一事無成、政績掛零；不過，老柯如果也聽到賴清德這番話，不知要作何感想？

老柯最近常惹賴清德不高興，不僅逆襲封殺賴提名的大法官人選，接著又喊出和府院黨不同調的「雙罷」，逼得賴清德親自出手升級行政立法協調會報，向外界宣示誰才是老大。

老柯難免鬰卒，連續兩次朝野協商總預算案時，老柯都毫無重點冗長發言，引發在野陣營不滿，要求限制發言時間，老柯竟回嗆「除非把我打死，寧鳴而死，不默而生」。老柯要宣洩情緒，固然可以理解，只是場合、對象都搞錯了，走鐘的演出讓人傻眼。

藍白聯手修憲法訴訟法，行政院提覆議遭否決，老柯信誓旦旦，未來流程「一定要暫時處分再釋憲」，國會職權修法時就先開暫時處分庭，暫時處分裁判通過以後，再經憲法法庭裁判，上次國會改革法案就走這個路，一定要有暫時處分的程序。

但老柯太健忘了，去年國會改革法案是在總統公布後才向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，昨天包括老柯在內的51名綠委搶在總統公布前、法律生效前聯名具狀聲請釋憲暫時處分，怎會是和國會改革法案走同一條路？

老柯還說，現在有沒有提釋憲沒有意義，「先提就是買個保險！」，最重要是等總統一公告後，他就會親自針對憲訴法提出釋憲及暫時處分。

老柯買保險的說法有兩個謬誤，一是法律公告前即聲請暫時處分並無前例，老柯強作解釋，指行政院所提預防性權利救濟就是暫時處分，但連他自己也沒有把握，所以又說等總統公告後，他就會親自針對憲訴法提出釋憲及暫時處分，形同再買一次保險。矛盾的是，如果不是第一次買的保險不保險，老柯又何必買兩次保險？

老柯行事如此糾結，主要癥結還是在賴清德。賴嘴巴說要放下仇恨，但卻不停操弄青鳥、罷免及釋憲，這三大法寶都直接連結柯建銘，而且都極度依賴仇恨動員，如果不是老柯自走砲習慣了，賴又何須親自出手？老柯買了兩個保險，賴也要買保險防老柯「作亂」。賴清德要在野放下仇恨，恐怕得先問問老柯有沒有辦法先放下仇恨？