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藍籲賴總統立即公告憲訴法修正條文 重建朝野互信

中央社／ 台北16日電

國民黨立法院黨團今天呼籲總統賴清德，立即公告憲法訴訟法最新修正條文，並於2個月內提出公正超然的大法官人選，讓憲法法庭恢復運作，並重建朝野互信，建立朝野政黨協商爭端解決機制。

國民黨團發布新聞稿表示，依照在民進黨完全執政下於民國108年立法院三讀通過的憲法訴訟法內容，將「憲法疑義」審查程序刪除，就是希望嚴謹司法審查程序，不到非必要時大法官不宜介入政治爭議事件，以維持司法公正、客觀及其獨立性。現任大法官、時任司法院秘書長呂太郎也曾說，總統沒有公布的法律，不可以成為釋憲標的。

國民黨團指出，此次憲法訴訟法修法內容僅涉及憲法法庭的運作，與行政權無涉，行政院提出覆議，民進黨立委提出暫時處分聲請已是「越俎代庖、當家鬧事」，司法院憲法法庭不論本於職權或基於現行法律規定，憲法法庭的大法官們自當主動駁回民進黨立法院黨團委員暫時處分的聲請。

國民黨團表示，且依113年10月憲法法庭第9號判決，其中明確指出，須法律案通過並經總統公布生效後，始得提起憲法訴訟。對於已生效的法律始能聲請憲法訴訟，既是大法官的一貫見解，113年憲判字第9號判決也有明文。憲判第9號判決距今不到數月，如果憲法法庭未來違反憲判第9號判決所確立的原則，認定憲法訴訟法聲請應予受理，甚至作成暫時處分，就是活生生的「自相矛盾、自我作賤」，司法公信力必將蕩然無存。

國民黨團表示，現在民進黨主政下的行政院企圖以「法律空窗期」或「以人民案件附帶聲請」，利用「巧門規避新法適用」，這明顯是玩法弄法，依現行憲法訴訟法聲請案件送入司法院，非立即開庭訴訟，本案在急迫性及必要性要件上，欠缺立即救濟的必要性。此外，本案更是憲法法庭的「涉己案件」，若憲法法庭發生「球員兼裁判」的狀況下做出裁定，必將載入史冊，留下歷史罵名。

國民黨團表示，敬告賴總統、民進黨團51位立委，暫時處分也只能暫停適用6個月，6個月後憲法法庭仍然必須面對新法。務實面對多數民意所制定的法律，立即公告新法、提出適才適所公正超然的大法官人選，相信才是全民所希望看到的。

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