獨／已十餘人聲請憲訴新法暫時處分 出現「不受理」原因曝

憲法訴訟法覆議案上周遭立法院否決，民進黨立法院黨團昨具狀聲請憲訴法法規範憲法審查與暫時處分，憲法法庭書記廳也證實在去年12月20日立院三讀修正通過憲訴法部分條文後，已有十多起人民聲請案「補充提出暫時處分」。憲法法庭在收案後，是「先放在一邊」、抑或是趕在新法生效前裁定暫時處分，因屬審判計畫，不便說明。

目前憲法法庭已受理的案件共有146案，全是由人民和法院所聲請，其中「最古老」一案的聲請人為台灣國辦公室創辦人王獻極，他2010年因火燒2面中華民國國旗，台北地院依損壞國旗罪處拘役50日，王主張刑法第160條第1項規定牴觸憲法言論自由。王案併入於2015年國慶日割毀永和中正橋上十數面國旗的許彤安聲請案受理。

立院三讀通過憲訴法修正案後，憲法法庭已收到十多件人民補充提出暫時處分的聲請，但憲法法庭也非擱置不決。曾犯懲治盜匪條例而遭處無期徒刑的王登生，因假釋期間另犯他罪，假釋遭撤銷，台中地檢署2011年執行無期徒刑撤銷假釋後所餘之殘刑。王認為最高法院駁回他的抗告裁定適用的懲治盜匪條例違憲，除聲請裁判及法規範審查外，也認為立院修正的憲訴法影響聲請人權益甚鉅，因此請求停止適用新的憲訴法、聲請暫時處分。

由大法官呂太郎、蔡宗珍、朱富美組成的憲法法庭第二審查庭認為，最高法院的裁定未適用懲治盜匪條例，王不能據此聲請釋憲，而其他理由也未敘明為何違憲，一致決裁定不受理。因本案不受理，第二審查庭認為暫時處分已「失所依附」，一併駁回。

因憲訴法尚未經總統公布，憲法法庭能否審理成一大爭議，學者見解也分歧，有人主張「預防性權利救濟」說，但也有人質疑這是怪招。法界人士指出，憲法法庭收案後，自然出現兩個態樣，第一種是「擱置」，第二種是搶時間處理；但「擱置」也帶有兩種意義，第一個就是「就算是憲訴法通過了，憲法法庭仍可以挑戰」，第二種就真的是擱置、直到產生足額的大法官。憲法法庭若作暫時處分，可不行言詞辯論。