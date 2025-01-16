藍營：預算通過前 政院不會出手

立法院三讀通過的「憲法訴訟法」尚未經總統公布，民進黨立委即開第一槍，搶在法律公布先向大法官聲請暫時處分。而行政院仍在徵詢學者專家意見，評估下一步作為，也不排除提出「預防性權利救濟」，目前未定案；藍營則評估，法律生效前提出救濟難站得住腳，且會激怒在野黨，在總預算通過前，政院不會輕易出手。

立法院十日否決行政院所提憲訴法覆議案，並於十三日送出立法院。依照時程，總統最遲須在廿三日公布憲法訴訟法，新法最晚廿五日生效，礙於新法生效後，憲法法庭恐因人數問題無法開會，如何提前救濟成為府院難題？主責法律攻防的行政院政務委員林明昕曾主張，公布未生效的期間等同法律尚未生效，是否釋憲都可以考慮。

未來行政院可能選擇在法律生效前，提出司法訴訟中常有的預防性權利救濟，讓司法院斟酌是否受理，或是搶在行政院長副署後、總統公布後，但法案未生效的三天內，聲請釋憲、暫時處分，或在法案生效後再尋釋憲程序。

行政院發言人李慧芝表示，行政院正就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家的意見，依照憲法所賦予的權力，審慎評估下一步的作為。

國民黨立院黨團內部尚未開會，討論如何因應。國民黨立委羅智強說，法律尚未生效，就不存在釋憲標的，過去從未針對未生效的法律釋憲，民進黨現在要把大法官變成「太上皇」嗎？國民黨立委吳宗憲則表示，民進黨用自己極端且偏門的解釋來挽救其統治權。

藍營內部評估，生效前就救濟難站得住腳，且此舉恐激怒在野黨，在總預算未通過前，政院應暫不會出手。

藍營認為，若大法官以「憲訴法未規定」為由直接駁回，就相對單純；如果受理，可能會以「人民訴訟權利受侵害」為由，以目前態勢，受理可能性確實不低。