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憲訴法修正案 綠委聲請暫時處分

聯合報／ 記者王千豪張曼蘋屈彥辰／台北報導
司法院與法務部昨天表態，支持行政院日前拋出對憲訴法「預防性權利救濟」的想法。圖為司法院副秘書長王梅英（右起）、憲法法庭書記廳廳長楊皓清與法務部次長黃世杰，昨天出席立院「司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用」專案報告。記者胡經周／攝影
司法院與法務部昨天表態，支持行政院日前拋出對憲訴法「預防性權利救濟」的想法。圖為司法院副秘書長王梅英（右起）、憲法法庭書記廳廳長楊皓清與法務部次長黃世杰，昨天出席立院「司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用」專案報告。記者胡經周／攝影

立法院三讀通過憲法訴訟法修正案，行政院以窒礙難行為由提出覆議遭立法院否決，在賴清德總統尚未公布新法前，五十一名民進黨立委已共同聲請暫時處分。在野黨質疑法律尚未生效，如何聲請暫時處分？呼籲司法院別護航、憲法法庭應依法駁回。

司法院昨證實已收到聲請

立法院否決行政院所提憲訴法覆議案後，行政院拋出「預防性權利救濟」想法，民進黨立委昨「付諸行動」，向憲法法庭聲請對憲訴法進行暫時處分；司法院昨證實已收到聲請。司法院指出，除了憲訴法或憲法法庭審理規則已有規定外，憲法法庭審理案件時，得於性質不相牴觸範圍內，準用行政訴訟法相關規定。

在野質疑司法院護航賴政府

司法院上述表態被視為支持行政院「預防性權利救濟」想法，要讓憲訴法暫時處分一事交由憲法法庭處理，但法界對兩院的主張持保留態度，在野黨也質疑司法院在護航賴政府。

立法院司法及法制委員會昨邀司法院、法務部專案報告「司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用」。國民黨籍司委會召委吳宗憲詢問，有任何機關或個人對憲訴法提出預防性的權利救濟嗎？憲法法庭書記廳廳長楊皓清表示有人民聲請，也收到民進黨立委具狀聲請。

朝野立委關注總統未公告的法律，憲法法庭是否可裁定暫時處分？民進黨籍司委會召委鍾佳濱表示，立委就司法院權利提釋憲有前例，而聲請釋憲暫時處分的時機由憲法法庭認定。

民眾黨團總召黃國昌表示，總統尚未公告新法，法律未生效前根本不構成法規範，憲法法庭依法應予以駁回，希望司法院不要為了護航民進黨，淪落到不惜自我打臉；吳宗憲也說，法律尚未生效前不能成為聲請釋憲的標的，我國的違憲審查都是針對已生效的法律。

黃國昌還當場引述立法院公報，指二○一八至二○一九年憲訴法修法，時任司法院秘書長、現任大法官呂太郎明確回答「總統沒有公布的法律，不可以成為釋憲標的」。

黃國昌說，呂太郎當時說我們的制度跟法國不太一樣，法國憲法委員會有部分國家憲政顧問的作用，可以先問憲法委員會，我們這邊沒有，所以我們制度的設計，沒有成為法律案不能夠先問大法官意見，呂太郎當時還說，如果總統還沒公布實施，基本上還沒有法規範的問題。

司法院：尊重呂太郎的意見

「當初呂太郎在立法院裡面欺騙立委嗎？還是反正呂太郎也高升大法官了，不關呂太郎的事了？」黃國昌詢問在場司法院官員，現在的司法院沒有要認帳？司法院立場改變了嗎？還是遇到民進黨有政治上需求，台灣的法律制度就可以配合執政黨變來變去？司法院副秘書長王梅英回答：「尊重當時呂太郎的意見」。

黃國昌批評，同一個司法院，二○一九年要審憲訴法到立法院說一套，現在配合民進黨政府需求又講另一套，為什麼司法無法讓人民信任？為什麼司法公信力會不斷降低？希望司法院深刻反思。

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