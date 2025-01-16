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法界看法：法律未生效 不得暫時處分

聯合報／ 記者張宏業王千豪／台北報導
東吳大學法律系教授董保城。圖／聯合報系資料照片
東吳大學法律系教授董保城。圖／聯合報系資料照片

民進黨五十一位立委聯名向司法院聲請暫時處分憲法訴訟法，憲法法庭可依憲法訴訟法四十三條，將憲訴法凍結六個月再釋憲；東吳大學法律系教授董保城表示，對於總統尚未公告的法律，法律應生效才構成法規範，立委聲請暫時處分於法無據。

憲訴法總統尚未公布生效，董保城認為，過去憲政史上，從未針對未生效的法律釋憲，憲法訴訟法立法過程中，時任司法院祕書長、現任大法官呂太郎還說，未公布的法律不能作為釋憲標的，民進黨聲請凍結憲訴法，於法理站不住腳。

針對憲訴法覆議案遭否決，政務委員林明昕提出「預防性權利救濟」的想法，司法院指出，民事、家事和行政訴訟都有類似機制，強調憲訴法有「與行政訴訟法之規定不相牴觸者可準用」的規定，形同替暫時處分「熱身」。

對此董保城指出，預防性權利救濟是民事訴訟的概念，套用在憲法相當少見。另有公法學者認為，憲法法庭若要對尚未生效的憲訴法做成暫時處分，有侵害立法權之虞，且我國的違憲審查制度，從以前至今都是針對已生效的法律，與法國憲法制度完全不同。

目前也傳出已有律師以其他案件名義聲請暫時處分。台大國發所長劉靜怡也質疑，要藉由他案補充提出「暫時處分聲請」，也不是完全不行，只是即使如此仍然必須證明該聲請的確合乎暫時處分的條件。而且，不少已經受理的案件都已經送進憲法法庭很久、很久了，這是基本法律常識，現在是突然有了急迫性和必要性嗎？

劉靜怡說，至今也沒看到憲法法庭排出今年的言詞辯論日期，先前被取消言詞辯論又沒重排的案子更別說了，連言辯日期都沒有，就是沒有做成判決的時間壓力？同時，找已受理案當憲訴法釋憲的解套路徑，當然必須聲請人及其律師全力配合，這就是「轉來轉去」吧！

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