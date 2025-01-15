【重磅快評】黃國昌記性好 呂太郎成綠營憲訴法破口？

朝野上演憲法訴訟法覆議案攻防，民進黨政府祭出「預防性權利救濟」，要搶在法案公布前、生效前由大法裁定暫時處分，司法院配合演出，指憲訴法有「與行政訴訟法之規定不相牴觸者可準用」的規定，為暫時處分暖身；只是，民眾黨立委黃國昌記性特好，指大法官呂太郎過去曾說總統沒有公布的法律，不可以成為憲訴法的事先標的。呂太郎日後會成為綠營這波攻防戰的破口嗎？

憲法訴訟法覆議案上周遭立院否決，民進黨政府日前拋出的「預防性權利救濟」，備受關注。立法院司法及法制委員會今邀相關部會報告「司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用」，司法院指民事、家事和行政訴訟都有類似機制，強調憲訴法有「與行政訴訟法之規定不相牴觸者可準用」的規定。這種說法形同認可法律能否在公布前宣布失效，將可「準用」行政訴訟法規定。

法務部附和司法院見解，副部長黃世杰表示，因為憲訟法由司法院主管，尊重司法院的看法；不過從法律解釋角度來看，憲訴法確有準用行政訴訟法的條文，也準用民事訴訟法的條文，所以在法源依據上有可能，但是否適用特定的概念、項目，應該由審判機關，也就是憲法法庭決定。

司法院及法務部說來說去，意思很清楚，就是如果憲法法庭想要在法案公布前、生效前「凍結」憲訴法，法律上毫無問題；在野陣營則認為，憲法法庭若要對尚未生效的憲訴法做成暫時處分，其實就是侵害立法權，根本就是毀憲亂政，當家鬧事，莫此為甚。

憲法法庭書記廳廳長楊皓清表示，預防性的權利救濟跟暫時性的權利救濟是分開處理，如果是暫時處分，目前針對憲訴法的話，今早有人民聲請，書記廳也傳訊息給他，有收到民進黨立委具狀聲請憲法審查以及暫時處分。看來綠營確已拿起「預防性權利救濟」當武器，大法官只得再度粉墨登場。

尷尬的是，立委黃國昌今天拿出立法院公報，指2018至2019年修憲訴法時，時任司法院秘書長、現任大法官呂太郎即明確表示「總統沒有公布的法律，不可以成為事先標的」；為什麼黃國昌記得此事？因為當初提出這個問題的就是他，司法院副秘書長王梅英被黃問得無話可說，只能表示尊重當時呂太郎的意見。

呂太郎當時的意見會不會成為今天綠營憲訴法攻防戰的破口？依呂太郎的行事作風，藍白無法抱持太大的期望。

在前總統蔡英文任內，呂太郎曾被前大法官許玉秀爆料，指他應蔡英文之約赴官邸說明刑事訴訟法修正案歷程，還被蔡「喝斥」一番，這恐怕是世界憲法法院史上絕無僅有；兩年前憲法法庭作成首件裁判憲法審查，由呂太郎主筆，他在判決書批判普通法院的審判及制度，卻忘記自己曾負責司法改革，也引來「今日的大法官打臉昨日司法的高官」的批評。

呂太郎早年站隊改革派，也被視為親綠的司法人士，蔡英文總統上任後，讓從未到最高法院歷練的他空降司法院祕書長並奉命辦理司改國是會議，他卻在分組會議中提議終審法官任命權改為總統圈選，沒想到引來負評，讓蔡很不高興，後來呂只好扛責，澄清非總統的意思，並尷尬撤回提案。

檢視呂太郎的行事軌跡，即使昔日和黃國昌對談明確表示總統沒有公布的法律，不可以成為憲訴法的事先標的，但今日形勢擺明，一旦違逆總統賴清德的意思，要他收回或改變說法，其實不難。呂太郎成為破口的可能性很低，只是糗事再添一樁。

綠委口口聲聲說，憲法法庭不可以被藍白癱瘓，國家不能被癱瘓，但其實解方就在賴清德手上，憲訴法修法明確要求總統在2個月內提名補足大法官，賴清德捨此不為，卻想出「預防性權利救濟」怪招，要抄捷徑攔截憲訴法，強要大法官配合。憲法法庭若真的被癱瘓，凶手恐怕是賴清德自己吧。