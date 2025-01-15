今聲請憲訴法暫時處分 民進黨團：釋憲也會提出

立法院司法及法制委員會邀請司法院專案報告，針對憲法訴訟法預防性的權利救濟，司法院證實今天有收到民進黨立委的具狀聲請。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團的暫時處分跟釋憲會提出，會以憲法賦予的合法程序跟合宜的時間，來進行這些作業。

民進黨團今上午開記者會，吳思瑤被問及司法院證實今收到民進黨立委針對憲法訴訟法具狀聲請，她先是困惑地反問「是民間律師提的嗎？」隨後說大家關心憲法訴訟法後續的緊急處分跟釋憲作為，民進黨團會提出暫時處分跟釋憲，會以憲法賦予的合法程序跟合宜的時間，來進行這些作業。

吳思瑤強調，今天在司法委員會召集的這些專案報告，希望給予憲法法庭一個最純淨的空間，不要利用立委排案的方式來干預司法，或是先行對大法官做出烙狠話、先行威嚇的作為，希望憲法法庭後續審理、如何進行，都要尊重憲法法庭，「民進黨團不會下指導棋，也不會有任何干預憲法法庭的作為。」

民進黨團書記長蔡易餘則說，他在民間遇到許多律師友人都說很緊張，因為手上還有很多人民權利救濟的案件要申請釋憲，需要憲法法庭，「民進黨團一定會採取行動，包括釋憲跟暫時處分」，但民間律師朋友也會採取法律動作，相信大家目標都一致，憲法法庭不可以被藍白癱瘓，整個國家不能被癱瘓。