憲訴法暫時處分已遞件 羅智強：防賴清德癱憲法法庭？

針對「憲法訴訟法」修正案，司法院今證實有收到民進黨51位委員共同聲請的暫時處分。由於憲訴法總統尚未公布生效，國民黨立委羅智強表示，這不符憲政慣例，預防要有預防標的，也要有急迫性，是要預防賴清德總統提阿狗阿貓當大法官，憲法法庭永遠無法開會？

憲法法庭書記廳廳長楊皓清今日表示，有收到民進黨委員具狀聲請，憲法審查以及暫時處分。

羅智強說，民進黨荒腔走板，毀憲亂政到無以復加。法律尚未生效，沒有釋憲標的存在，這也是憲政慣例，從未針對未生效的法律釋憲。憲法訴訟法立法過程中，2018年司法院還表示，未公布的法律不能作為釋憲標的，民進黨為了濫權、擴權，不但踐踏民意，憲法法庭做出實質廢死判決，也踐踏多數民意選出的立法院、國會改革。民進黨現在要把大法官變成「太上皇」嗎？連未生效的法律都要凍結，問題是沒有生效要怎麼凍結？

羅智強表示，民進黨論理是自打耳光，所謂預防性救濟是要預防什麼？是要預防賴清德總統一黨專政，癱瘓國會，把自己凌駕於民主？還是要預防民進黨聲稱的憲法法庭癱瘓。就算是憲法法庭癱瘓，請問是誰癱瘓？以司法院曾說要借鏡的德國憲法法庭來看，德國也是15名大法官，10名出席，9名同意。

羅智強提到，以大法官被提名人劉靜怡來說，賴清德怎麼會提出讓民進黨都無法接受的人選？民進黨也以劉靜怡曾批評民進黨為由封殺。憲法法庭癱瘓的責任在賴清德身上，怎麼會在國會？現任大法官有8名，司法院也承認只要補足2名，就符合其他國家憲政慣例的出席門檻，有這麼難嗎？民進黨不封殺劉靜怡，不就只要再補足1名？賴清德就算提名的都是自己人，但再提2名是在野黨會同意的，跟在野黨協商過。在野黨要的很簡單，不是以黨意是從，超然中立，且憲訴法修法後也要求總統在2個月內提名補足。

羅智強質疑，2個月沒辦法開，叫做癱瘓？預防要有預防的標的，再者要有急迫性，如果大法官要做出處分，是在預判「賴清德一定提名阿狗阿貓，所以國會一定不會同意，憲法法庭就會永遠無法開會」？還是大法官就是賴清德肚子裡的蛔蟲，知道賴清德一定提阿狗阿貓？根本不存在急迫性，預防標的也是錯誤的。大法官摸著良心，做得出預防性的處分嗎？就看看大法官要不要證明自己就是民進黨的黨衛軍。於情於理於邏輯，民進黨全都站不住腳。